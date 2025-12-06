İstanbul Erkek Lisesi’nde "kız" kavgası! Aileler ayakta
Türkiye’nin 500 tam puanla öğrenci alan en seçkin liselerinden biri olan İstanbul Erkek Lisesi’nde kız meselesi yüzünden büyük bir kavga yaşandı. 7 öğrenci darp edildi...
İstanbul Erkek Lisesi'nde şok olay...24 Kasım'da 9. Sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp 'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi.
Yazışmaları gören kız öğrenciler durumu 11. Sınıf öğrencilerine bildirdi. 9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. Sınıf öğrencileri ise yazışmaları yapan öğrencilerin okulda kaldıkları yatakhaneyi bastı.
MUŞTA VE BIÇAK
10 kişi oldukları belirtilen 11. Sınıf öğrencileri, 9. Sınıfa giden 7 öğrenciyi zorla yurttaki sinema odasına götürdü. Kavgada, 9. Sınıf öğrencilerine muşta ve bıçak gösterildiği iddia edildi. 7 öğrenci sinema odasında feci şekilde darp edildi. Darp ettikleri 9. Sınıf öğrencilerinin üzerlerini arayarak öğrencilerin telefon ve tabletlerine rızaları olmadan el koydular. Olayın şokunu üzerinden atamayan öğrenciler ailelerine haber verdi. Türkiye'nin farklı illerinde ikamet eden veliler soluğu İstanbul Erkek Lisesi'nde aldı. Çocuklarını hastaneye götüren veliler darp raporu alarak olaydan sorumlu tuttukları 11. Sınıf öğrencileri hakkında savcılığa giderek şikayetçi oldu. Bazı veliler çocuklarının nakillerini başka illere aldı. Olaya ilişkin, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın adli, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ise idari soruşturma başlattığı öğrenildi.
AİLELER İSYANDA
Bazı aileler, çocuklarının dayak yemesi nedeniyle okul yönetimine şikayette bulundu.
İki ailenin, çocuklarını okuldan almak istediği iddia edildi. BU durumu da okul yönetimine bildirdiklerine dikkat çekildi. Bu arada şiddette bulunan öğrencilerin ceza alacağı ifade edildi.