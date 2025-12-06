Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025

İstanbul Erkek Lisesi'nde şok olay...24 Kasım'da 9. Sınıf öğrencileri E.E.A., M.B.P., M.M.A., M.T.P., M.A.K., E.A. ve A.H.A. Whatsapp 'ta kurdukları bir grupta okuldaki bazı kız öğrenciler hakkında yazışmalar yaptı. Öğrencilerin yazışmaları gruptaki başka bir öğrenci tarafından kız öğrencilerin gruplarına gönderildi.

Yazışmaları gören kız öğrenciler durumu 11. Sınıf öğrencilerine bildirdi. 9. sınıf öğrencilerinin kendi aralarında yaptıkları Whatsapp yazışmalarını bahane eden 11. Sınıf öğrencileri ise yazışmaları yapan öğrencilerin okulda kaldıkları yatakhaneyi bastı.