Hande Erçel’den 2 milyon dolarlık yatırım: Yeni evi büyüledi!

Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Hande Erçel , bu kez kazancıyla gündeme geldi. Dizilerin yanı sıra üst üste reklam anlaşmaları imzalayan ünlü oyuncu, kazancını gayrimenkul yatırımıyla değerlendirdi.

Nur Tuğba Namlı'dan Büyük Beğeni 😲

Erken, evin fotoğraflarını Nur Tuğba Namlı'ya gönderdiğinde sunucu gözlerine inanamadı. Namlı, "Bu ev değil, buna ev denmez. Çok iyi, çok beğendim" ifadelerini kullandı. Yeni ev, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başlandı.