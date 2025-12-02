Hande Erçel’den 2 milyon dolarlık yatırım: Yeni evi büyüledi!
Hande Erçel, kazancını gayrimenkule yatırarak Riva'da 2 milyon dolarlık bir ev aldı. Yeni malikanesi, sunucu Nur Tuğba Namlı'yı hayran bıraktı. İşte detaylar...
Son dönemde Hakan Sabancı ile yaşadığı ayrılıkla gündeme gelen Hande Erçel, bu kez kazancıyla gündeme geldi. Dizilerin yanı sıra üst üste reklam anlaşmaları imzalayan ünlü oyuncu, kazancını gayrimenkul yatırımıyla değerlendirdi.
Riva'da 2 Milyon Dolarlık Yatırım 💎
"Gel Konuşalım" programında Ece Erken, Hande Erçel'in Riva'da 2 milyon dolarlık bir ev satın aldığını açıkladı.
Nur Tuğba Namlı'dan Büyük Beğeni 😲
Erken, evin fotoğraflarını Nur Tuğba Namlı'ya gönderdiğinde sunucu gözlerine inanamadı. Namlı, "Bu ev değil, buna ev denmez. Çok iyi, çok beğendim" ifadelerini kullandı. Yeni ev, sosyal medyada da kısa sürede konuşulmaya başlandı.
Öte yandan aynı programda Hande Erçel'in İngiltere'nin başkenti Londra'dan da ev satın aldığı öne sürüldü.
Yatırım haberlerinin ardından Hande Erçel'in yaşadığı ev de merak konusu oldu. Ünlü oyuncunun evinden yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
İşte Hande Erçel'in evinden yaptığı sosyal medya paylaşımları...
Hande Erçel'in oturma odası
Hande Erçel'in oturma odası
Hande Erçel'in oturma odası
Hande Erçel'in oturma odası
Hande Erçel'in oturma odası
Hande Erçel'in mutfağı
Hande Erçel'in mutfağı
Hande Erçel'in mutfağı
Hande Erçel'in yatak odası
Hande Erçel'in yatak odası
Hande Erçel'in yatak odası
Hande Erçel'in giyinme odası
Hande Erçel'in giyinme odası