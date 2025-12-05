Komisyonda İmralı notları okundu... Kilit mesele Suriye konusu! Elebaşı Abdullah Öcalan ne dedi?

DİNLEME BİTTİ RAPORLAMA BAŞLIYOR TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sürecin en hassas, en hızlı, en kritik anlarına girdiklerini belirterek "komisyonumuzun dinleme faslı nihayete ermiştir" dedi. Kurtulmuş, rapor sürecine geçildiğini bildirdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde "Terörsüz Türkiye" hedefiyle kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, PKK elebaşı Abdullah Öcalan 'la İmralı'da yapılan görüşmenin ardından dün ilk kez toplandı.

İMRALI NOTLARI OKUNDU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'ten oluşan heyetin 24 Kasım'da İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na yaptığı ziyaretin detayları komisyonda paylaşıldı.

Siyasi parti temsilcilerinin rapor üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından komisyon heyetinin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a düzenlediği İmralı ziyareti üzerine görüşmelere geçildi. Bu bölümde muhalefet partileri, tutanakların tamamının kamuoyu ile paylaşılması gerektiğini savunurken CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ile AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Şahin arasında tartışma yaşandı. CHP'li Tanrıkulu, tutanakların tamamının açıklanması gerektiğini savunurken, Şahin, CHP'nin İmralı ziyaretine katılmama kararını hatırlattı.

AK Parti'den Hüseyin Yayman, MHP'den Feti Yıldız ve DEM Parti'den Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü

BAŞKAN ERDOĞAN'A VE DEVLET BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

Ardından TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bozkurt, heyetin İmralı'ya düzenlediği ziyaretin tutanaklarının bir kısmını paylaştı. Bozkurt, "Bu görüşmede Abdullah Öcalan öncelikle 'Yüzyıllık Türk-Kürt ilişki sistematiğine Sayın Devlet Bahçeli'nin sözleri ile büyük katkı sağladığını, kendisinin Cumhuriyet tarihinde ender görülen bir cesaret sergilediğini ve kendisine şükran duyduğunu' ifade etmiş, yine bu süreçte gösterdiği cesaret için Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'a şükran ve teşekkürlerini beyan etmiştir" ifadelerini kullandı.

ÖCALAN: VERDİĞİM TÜM SÖZLERİN ARKASINDAYIM

Bozkurt, açıklamasına şöyle devam etti:

"Abdullah Öcalan, sürecin başından beri verdiği tüm sözlerin arkasında olduğunu, koşullar elverirse teorik ve pratik imkanlarının bunu gerçekleştirmeye müsait olduğunu ifade etmiştir. Uzun bir şekilde tarihsel arka planı anlatmış ve Ziya Gökalp'e referans vererek Türk-Kürt kardeşliğinin önemine vurgu yapmıştır. Abdullah Öcalan silahlı yöntemden ayrıldığını, siyasi yöntemi benimsediğini, 27 Şubat 2025 tarihinde yapmış olduğu çağrı çerçevesinde bütün yapıların, PKK'nın tüm bileşenlerinin, örgütsel varlıklarının dağıtılmasının ve silahlarını bırakmasının ilanının toplum tarafından iyi karşılandığını, halkın bu gelişmeyi takip ettiğini, kendisinin Suriye ve Irak'ta da etkili olduğunu ifade etmiştir. Bu noktada Feti Yıldız, Abdullah Öcalan'ın mahkum olduğu davada şehit ailelerinin avukatı olarak kendisinin bulunduğunu hatırlatması üzerine Abdullah Öcalan, 'Ben Devlet beyin el sıkması ile başlayan süreç içinde verdiğim tüm sözlerin arkasındayım' demiştir. Hüseyin Yayman'ın, buraya şehit ailelerinin hassasiyeti ile gelindiğini belirtmesi üzerine ise Abdullah Öcalan, 'Her asker kaybının kendisi için trajedi olduğunu, asla sevinmediğini, bu gençlerin böyle ölmemesi gerektiğini' söylemiş, 'Türkiye'de ve bölgede kesinlikle çözüme ulaşmalıyız' diye cevaplamış ve 'TUSAŞ eylemine üzüldüğünü' belirtmiştir."