Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı

Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, 71 yaşında hâlâ göz kamaştırıyor! 1973'teki Ses Dergisi Artist Yarışması'ndan bu yana güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Deri eldivenleriyle şıklık dersi veren Bubikoğlu'na övgü yağdı.

Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:18
Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam dönemi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. 1973 yılında Ses Dergisi'nin geleneksel artist yarışmasında katıldığı ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu, kısa sürede büyük bir çıkış yaptı. Yarışma sonrasında, sinemanın dev isimlerinden Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi ustalarla başrolü paylaşarak adını geniş bir izleyici kitlesine duyurdu.

Bugün, 71 yaşında olmasına rağmen güzelliği ve zarafetiyle hala adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, yalnızca Yeşilçam'ın değil, Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.

Deri Tarzı ile Sosyal Medyada Gündem Oldu 🖤

Bubikoğlu, son olarak 71. yaş gününü kutladığı özel bir paylaşımıyla sosyal medyada yeniden dikkatleri üzerine topladı. Yaşadığı yıllara rağmen stilinden bir şey kaybetmeyen ünlü oyuncu, şıklığıyla hayranlarını büyülemeyi başardı. Deri eldivenleriyle tamamladığı kombini, onun zamansız tarzını bir kez daha gözler önüne serdi.

Güzellikte Zamanın Ötesine Geçmek ✨

Deri eldivenleriyle gerçekleştirdiği son paylaşımında şıklığını gösteren Bubikoğlu, sadece oyunculuğuyla değil, tarzıyla da görenleri büyüledi. Sosyal medya yorumları ve takipçileri, onun bu zamansız şıklığına övgü yağdırdı.

Hayranlarından Gelen Övgüler 💬

Gülşen Bubikoğlu'nun 71. yaş gününe özel paylaştığı fotoğraf, hem hayranları hem de moda severler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, onun zarafetine ve güzelliğine hayran kaldı. İşte, ünlü oyuncunun son haliyle ilgili yapılan bazı yorumlar:

"Hala çok güzelsin!"

"Yaş aldıkça yaşlanmayan kadın"

"Kendiniz ve tarzınız her şey muhteşem!"

"Siyahın en çok yakıştığı kadın!"

"Çok klas görünüyor!"