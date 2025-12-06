Kadraj
Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı
Yeşilçam'ın unutulmaz yıldızı Gülşen Bubikoğlu, 71 yaşında hâlâ göz kamaştırıyor! 1973'teki Ses Dergisi Artist Yarışması'ndan bu yana güzelliği ve zarafetiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu, son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Deri eldivenleriyle şıklık dersi veren Bubikoğlu'na övgü yağdı.
Giriş Tarihi: 06.12.2025 09:18