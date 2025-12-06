Yeşilçam’ın ikonu 71 yaşında hala efsane: Gülşen Bubikoğlu deri stiliyle ortalığı salladı

Hayranlarından Gelen Övgüler 💬

Gülşen Bubikoğlu'nun 71. yaş gününe özel paylaştığı fotoğraf, hem hayranları hem de moda severler tarafından büyük ilgi gördü. Birçok sosyal medya kullanıcısı, onun zarafetine ve güzelliğine hayran kaldı. İşte, ünlü oyuncunun son haliyle ilgili yapılan bazı yorumlar:

"Hala çok güzelsin!"

"Yaş aldıkça yaşlanmayan kadın"

"Kendiniz ve tarzınız her şey muhteşem!"

"Siyahın en çok yakıştığı kadın!"

"Çok klas görünüyor!"