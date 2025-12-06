Rayiç bedel iki katı geçmeyecek: Emlak vergisine üst sınır

Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa ile mağduriyetlere neden olan fahiş emlak vergisi artışlarına dur deniyor. Emlak vergisine esas rayiç bedel iki kat artışla sınırlandırılıyor. Yani 2026 yılı için hesaplanan bina ve arazi vergi değerleri, 2025 yılına ait vergi değerlerinin 2 kat fazlasını geçemeyecek. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen vergiye ilişkin değişiklerin yer aldığı yasaya AK Parti ve CHP'nin ortak önergeleriyle rayiç bedele ilişkin düzenlemeler eklendi. Emlak Vergisi Kanunu'na eklenen geçici madde kapsamında 2025 yılında 2026 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri dikkate alınarak 2027, 2028 ve 2029 yıllarında bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri de buna göre hesaplanacak.





HESAPLAR DEĞİŞTİ

Kanuna göre, takdir komisyonlarınca 4 yılda bir belirlenen ve takdirin yapıldığı yılı takip eden ikinci yıldan itibaren uygulanacak olan arsa ve arazi birim değerinin, bir önceki yıl değerlerinin aynı yıl içinde tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması ile hesaplanacak. Mevcut sistemde ise rakam yeniden değerleme oranının yarısı kadar arttırılarak belirleniyordu. Emlak vergi değeri, asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri esas alınarak uygulanan vergi, harç ve diğer mali yükümlülerde de bu değerler dikkate alınacak. Önergenin gerekçesinde ise bir taraftan belediyelerin öz gelirleri olan emlak vergi gelirlerinde, yıllar içinde kanun gereği vergi değerlerinin yeniden değerleme oranının yarısı kadar artması nedeniyle ortaya çıkan vergi kaybının telafi edildiği vurgulanırken, diğer taraftan "Mükellefler arasında eşitlik ve toplumsal adaletin sağlanması temin edilmektedir" denildi.