Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 15. haftada Başakşehir ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde kadronun en önemli parçası forvet. Teknik direktör Domenico Tedesco kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i netleşti. İşte detaylar....
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek; yardımcı hakemlikleri ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek.
LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI
Geride kalan 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup tek takım olarak yoluna devam ediyor. 32 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçında Kadıköy'de lider Galatasaray ile 1-1 berabere kalmış ve zirveyi 1 puan farkla takip etmeyi sürdürmüştü.
EKSİKLER VAR
Fenerbahçe, Başakşehir karşılaşmasına üç önemli ismi olmadan çıkacak. Galatasaray derbisinde sarı kart görerek cezalı duruma düşen Jayden Oosterwolde, mücadelede forma giyemeyecek.
Aynı maçta rakip takım mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle PFDK tarafından 3 maç ceza alan Mert Hakan Yandaş da ligde ilk yarının geri kalanında görev yapamayacak.
Sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Çağlar Söyüncü ise bireysel çalışmalarına başlasa da bu karşılaşmada sahada yer alamayacak.
Sebastian Szymanski'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Polonyalı oyuncuyla ilgili son kararı teknik ekip verecek.
FENERBAHÇE TAKTİK PROVAYI TAMAMLADI
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takım, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başlarken; pas ve taktik organizasyonlarla sona erdi.
BAŞAKŞEHİR'DE PUAN ARAYIŞI
RAMS Başakşehir, bu sezon ligde çıktığı 14 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 16 puanla 9. sırada yer aldı.
Turuncu-lacivertli ekip, rakip fileleri 19 kez havalandırırken kalesinde 16 gol gördü.
Teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibi, hem puan tablosundaki konumunu geliştirmek hem de Fenerbahçe'ye bu sezonki ilk yenilgisini yaşatmak istiyor.
BAŞAKŞEHİR'DE EKSİKLER
Ev sahibi ekipte sakatlığı bulunan Yusuf Sarı ile kart cezalıları Jerome Opoku ve Davie Selke forma giyemeyecek.
İÇ SAHADA BEKLENEN PERFORMANS YOK
Başakşehir, ev sahibi olduğu maçlarda bu sezon istediği sonuçları alamadı.
6 iç saha maçında yalnızca 1 galibiyet elde eden turuncu-lacivertliler, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.
Tek iç saha galibiyetini Hesap.com Antalyaspor karşısında 90. dakikada penaltıdan attığı golle aldı.
SON 6 LİG MAÇINDA FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ
Başakşehir, ligde Fenerbahçe ile oynadığı son 6 karşılaşmada puan alamadı.
Son galibiyetini 5 Şubat 2022'de elde eden İstanbul ekibi, o tarihten bu yana oynanan 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.
Söz konusu dönemde Başakşehir 3 gol atarken Fenerbahçe 15 gol kaydetti.
İki takım, aynı süreçte Türkiye Kupası finalinde de karşılaşmış; Fenerbahçe rakibini 2-0 mağlup ederek kupayı kazanmıştı.
35. RANDEVU
Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir ligde 35. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan 34 lig maçında Fenerbahçe 20 galibiyet alırken Başakşehir 11 kez sahadan üç puanla ayrıldı.
3 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe rakibine 54 gol atarken turuncu-lacivertliler 35 kez karşılık verdi.
DEPLASMANDA BAŞAKŞEHİR ÖNDE
Başakşehir, ev sahibi olduğu lig maçlarında Fenerbahçe karşısında daha başarılı bir performans sergiledi.
İstanbul ekibi 17 iç saha maçında 9 galibiyet alırken Fenerbahçe 7 kez kazandı; 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı.
13 MAÇTIR BERABERLİK YOK
İki takım arasında ligde oynanan son 13 maçta beraberlik çıkmadı.
2018-19 sezonunun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan golsüz eşitliğin ardından taraflar bir daha puanları paylaşmadı.
FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ
Ederson, Brown, Becao, Semedo, Skriniar, Alvarez, Asensio, Nene, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu, En-Nesyri