Domenico Tedesco'dan forvet tercihi! Youssef En-Nesyri mi Jhon Duran mı?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında RAMS Başakşehir'e konuk olacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek; yardımcı hakemlikleri ise Mehmet Kısal ve Hakan Yemişken üstlenecek.

LİGİN TEK NAMAĞLUP TAKIMI

Geride kalan 14 haftada 9 galibiyet ve 5 beraberlik alan Fenerbahçe, Süper Lig'de namağlup tek takım olarak yoluna devam ediyor. 32 puanla ikinci sırada yer alan sarı-lacivertliler, son maçında Kadıköy'de lider Galatasaray ile 1-1 berabere kalmış ve zirveyi 1 puan farkla takip etmeyi sürdürmüştü.