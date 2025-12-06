Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj
Rus oyuncu Karina Khuramshina, evli işadamı H.Y. ile yaşadığı ilişkiyi deşifre etti. Karina, kendisine para vermediği gerekçesiyle özel mesajları işadamının eşine attı. H.Y.’nin şikâyeti üzerine oyuncu hakkında hapis istemiyle dava açıldı.
Türkiye'de oyunculuk ve tercümanlık yapan Kazakistan uyruklu Karina Khuramshina, evli işadamı H.Y. ile yaşadığı ilişkiyi iddiaya göre para vermediği için H.Y.'nin eşine deşifre etti. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, işadamının şikayeti üzerine Rus oyuncu hakkında, 'haberleşmenin gizliliğini ifşa' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
'ÇOK BUNALDIM, İFŞA ETTİM!'
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay geçtiğimiz yıllarda bir tekstil fuarında başladı. Rusça tercümanlık yapan Khuramshina ile işadamı H.Y. burada tanıştı ve iddiaya göre kısa sürede aralarında duygusal bir yakınlaşma oldu. Ancak gerilim, oyuncunun para ve lüks eşya talepleriyle tırmandı. H.Y., oyuncunun taleplerini karşılamayınca tehdit edildiğini ve aralarındaki özel konuşmaların, oyuncu tarafından kendi eşine ifşa edildiğini öne sürdü. Khuramshina'nın hesabına yatan 20 bin lira da mahkemede tartışma konusu oldu.
'KESİNLİKLE ŞANTAJ YAPMADIM'
İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada ifade veren Karina Khuramshina, hakkındaki şantaj ve tehdit iddialarını kesin bir dille reddederek şunları söyledi: "Kendisiyle görüşmeyi kestim ama o beni rahatsız etmeye devam etti. Ben de bu durumdan bunalıp eşine mesaj attım. Beni sürekli 'Bursa'nın güçlü ailelerindeyiz' diyerek tehdit ediyordu. Amacım kesinlikle şantaj değildi."