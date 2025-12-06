Haberler

Evli işadamına Rus oyuncu sevgiliden şantaj

Rus oyuncu Karina Khuramshina, evli işadamı H.Y. ile yaşadığı ilişkiyi deşifre etti. Karina, kendisine para vermediği gerekçesiyle özel mesajları işadamının eşine attı. H.Y.’nin şikâyeti üzerine oyuncu hakkında hapis istemiyle dava açıldı.

Giriş Tarihi: 06 Aralık 2025 07:04

Türkiye'de oyunculuk ve tercümanlık yapan Kazakistan uyruklu Karina Khuramshina, evli işadamı H.Y. ile yaşadığı ilişkiyi iddiaya göre para vermediği için H.Y.'nin eşine deşifre etti. Takvim'den Atakan Irmak'ın haberine göre, işadamının şikayeti üzerine Rus oyuncu hakkında, 'haberleşmenin gizliliğini ifşa' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

'ÇOK BUNALDIM, İFŞA ETTİM!'

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, olay geçtiğimiz yıllarda bir tekstil fuarında başladı. Rusça tercümanlık yapan Khuramshina ile işadamı H.Y. burada tanıştı ve iddiaya göre kısa sürede aralarında duygusal bir yakınlaşma oldu. Ancak gerilim, oyuncunun para ve lüks eşya talepleriyle tırmandı. H.Y., oyuncunun taleplerini karşılamayınca tehdit edildiğini ve aralarındaki özel konuşmaların, oyuncu tarafından kendi eşine ifşa edildiğini öne sürdü. Khuramshina'nın hesabına yatan 20 bin lira da mahkemede tartışma konusu oldu.