Deniz Yıldızı’nın Banu ve Melih’i değişimiyle şaşırttı! 8 yaşındaki kızları dikkat çekti
Yıllar önce Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih karakterleriyle hafızalara kazınan Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, kızları Masal’ın doğum günü kutlamasından paylaştıkları karelerle sosyal medyayı salladı. Çiftin özellikle yıllar içindeki değişimi takipçilerden büyük yorum aldı.
Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih karakterlerine hayat veren Begüm Topçu ile Cantuğ Turay, yıllar sonra yeniden sosyal medya gündemine oturdu. Çiftin paylaştığı aile fotoğrafları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.
💍 Dizide Başlayan Yolculuk Gerçeğe Dönüştü
2009-2015 yılları arasında ekrana gelen dizinin setinde tanışan Topçu ve Turay, ilişkiyi set ortamından gerçek hayata taşıyarak 2014 yılında evlenmişti. Hem mesleki uyumları hem de güçlü birliktelikleri, o dönem olduğu gibi bugün de sevenlerinin beğenisini topluyor.
👨👩👧👧 Aile Büyüdü: "Biz Bugün Dört Kişi Olduk"
Çiftin ilk çocukları Masal 2017 yılında dünyaya gelmiş, ikinci kızları ise 2022'de aileye katılmıştı. Topçu ile Turay, "Biz bugün dört kişi olduk, ailemize hoş geldin kızım" notuyla mutluluklarını sevenleriyle paylaşmıştı.
🎂 Masal'ın Doğum Günü Kutlaması
Begüm Topçu ve Cantuğ Turay çifti, kızları Masal'ın yeni yaşını aile arasında düzenledikleri bir organizasyonla kutladı. O anlardan paylaştıkları fotoğraflar ise kısa sürede büyük etkileşim aldı.
😮 Yılların Değişimi Şaşırttı
Kutlamadan paylaşılan karelerde özellikle Cantuğ Turay'ın yıllar içindeki değişimi takipçilerin dikkatini çekti. Fotoğraflara gelen yorumlar arasında:
"Yıllar acımamış ama çok güzel çiftsiniz."
"İkiniz de çok değişmişsiniz ama mutluluğunuz yüzünüzden okunuyor."
İşte o paylaşım...