Deniz Yıldızı’nın Banu ve Melih’i değişimiyle şaşırttı! 8 yaşındaki kızları dikkat çekti

Deniz Yıldızı dizisinde Banu ve Melih karakterlerine hayat veren Begüm Topçu ile Cantuğ Turay , yıllar sonra yeniden sosyal medya gündemine oturdu. Çiftin paylaştığı aile fotoğrafları, hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

Kaynak: Sosyal medya

💍 Dizide Başlayan Yolculuk Gerçeğe Dönüştü

2009-2015 yılları arasında ekrana gelen dizinin setinde tanışan Topçu ve Turay, ilişkiyi set ortamından gerçek hayata taşıyarak 2014 yılında evlenmişti. Hem mesleki uyumları hem de güçlü birliktelikleri, o dönem olduğu gibi bugün de sevenlerinin beğenisini topluyor.