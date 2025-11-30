PODCAST CANLI YAYIN

30 bin TL değerinde soru: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?

atv’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine geniş kitleleri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda devam eden programda, yarışmacının ödül yolculuğu nefes kesen anlara sahne olurken heyecan giderek yükseldi. Yarışmacı kritik eşikte adeta zamanla yarıştı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
30 bin TL değerinde soru: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?

atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...

(Takvim arşiv foto)(Takvim arşiv foto)

SORU: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?

A- Tansık

B- Marsık

C- Porsuk

D- Sumsuk

CEVAP: B

(Takvim foto arşiv)(Takvim foto arşiv)

MARSIK NE DEMEK?

Marsık hem evlerde hem de endüstriyel alanda kullanılan bir kömür çeşididir. Kömürlerin üretim safhasında yakılması gerekir. Aksi takdirde ilk yakıldıkları zaman hem koku hem de duman çıkarırlar. Marsık kömürler bu özelliklere sahip olduğu için niteliksizdir ve en ucuz kömür çeşitlerinin başında gelir.

Atatürkün Gençliğe Hitabesinde Ey Türk Gençliği! dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane a harfi bulunur?Atatürkün Gençliğe Hitabesinde Ey Türk Gençliği! dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane a harfi bulunur?
"Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi"nde "Ey Türk Gençliği!" dendikten hemen sonraki cümlede toplam kaç tane "a harfi bulunur?

(Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

TDK'ye göre "marsık" ne demek?

TDK'ye göre marsık gibi olmak, güneşte fazla kalmak ve esmerleşmek anlamına gelir. Kendiliğinden esmer ve siyah tenli olan kişiler için de bu kelime kullanılır.

Ahmet Hamdi Tanpınarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanının ana karakterleri hangisidir?Ahmet Hamdi Tanpınarın Saatleri Ayarlama Enstitüsü adlı romanının ana karakterleri hangisidir?
Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Saatleri Ayarlama Enstitüsü" adlı romanının ana karakterleri hangisidir?

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP PM'de kimler kesik yedi? Özgür Özel'den "Anti-Bay Kemalist" liste | İmamoğlu'nun Silivri'den talimatını verdiği iki isim kadroda
Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!
Kartal'dan fire yok! Fatih Karagümrük - Beşiktaş: 0-2 | MAÇ SONUCU
4 adımda terörsüz Türkiye: Yol haritası netleşti
Başkent kilitlendi: CHP’li ABB sorumluluğu Papa’ya attı
Sancaktepe’de trafik terörü: İki saldırgan yakalandı
Papa ziyareti üzerinden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1 Aralık’ta toplanıyor
Kredi kartında "asgari" tehlike! Milyonlar fark etmeden borç batağına sürükleniyor
CHP PM seçimlerine "meyhane" operasyonu! Yine Balıkhan... Rakı masasında dizayn | Başrolde Ali Mahir Başarır ve Veli Ağbaba
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer savaşı! Alman panzeri için karşı karşıyalar
Ukrayna'nın saldırdığı gemilerde son durum! KAIROS'daki yangın söndürüldü! VIRAT limana çekiliyor
Papa 14. Leo Türkiye temasları sona erdi! Minguzzi ailesiyle görüştü... Papa Türkiye'den ayrıldı
Havacılık tarihinde ilk : KIZILELMA "MURAD" ile gördü "GÖKDOĞAN" ile hava-hava hedefini vurdu
CHP'ye "Eko"sistem ipotek koydu! Formalite kurultay "Özgür" olmayan genel başkan... Kılıçdaroğlu ve sadık vekillere ihraç tehdidi
Sibirya soğukları hızla yaklaşıyor: Meteoroloji sarı alarm verdi! Aralık ayında kar yağacak mı?
Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe - Galatasaray maçının 11'leri belirlendi
325'ten 2025'e... Papa'nın İznik ziyaretine tarihsel perspektif! 'Konsil'e asıl katılanlar Doğu'daki kiliselerdi
Spor yazarları Trabzonspor'un Konyaspor zaferini değerlendirdi! "Fatih Tekke çılgınlığı"
İzzet Yıldızhan’ın 2 ayda 8 kilo verdiren 62 yaş diyeti: Yağ ve ödemi söküp atıyor