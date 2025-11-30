30 bin TL değerinde soru: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?

(Takvim foto arşiv)

MARSIK NE DEMEK?

Marsık hem evlerde hem de endüstriyel alanda kullanılan bir kömür çeşididir. Kömürlerin üretim safhasında yakılması gerekir. Aksi takdirde ilk yakıldıkları zaman hem koku hem de duman çıkarırlar. Marsık kömürler bu özelliklere sahip olduğu için niteliksizdir ve en ucuz kömür çeşitlerinin başında gelir.