30 bin TL değerinde soru: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?
atv’nin ilgiyle takip edilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, son bölümüyle yine geniş kitleleri ekran başına topladı. Oktay Kaynarca’nın sunuculuğunda devam eden programda, yarışmacının ödül yolculuğu nefes kesen anlara sahne olurken heyecan giderek yükseldi. Yarışmacı kritik eşikte adeta zamanla yarıştı.
atv ekranlarının favori yarışmasında bu akşam da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yeni bölümde yarışmacı büyük ödüle giden yolda kritik sorulara yanıt veriyor. İşte o sorulardan biri...
SORU: Hangisi bir çeşit odun kömürüdür?
A- Tansık
B- Marsık
C- Porsuk
D- Sumsuk
CEVAP: B
MARSIK NE DEMEK?
Marsık hem evlerde hem de endüstriyel alanda kullanılan bir kömür çeşididir. Kömürlerin üretim safhasında yakılması gerekir. Aksi takdirde ilk yakıldıkları zaman hem koku hem de duman çıkarırlar. Marsık kömürler bu özelliklere sahip olduğu için niteliksizdir ve en ucuz kömür çeşitlerinin başında gelir.
TDK'ye göre "marsık" ne demek?
TDK'ye göre marsık gibi olmak, güneşte fazla kalmak ve esmerleşmek anlamına gelir. Kendiliğinden esmer ve siyah tenli olan kişiler için de bu kelime kullanılır.