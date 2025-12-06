Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Polis o aracın peşine düştü

Demir, "Savcı Yavuz Engin, emanete ziyarete geldi. Evi sattığını öğrendiği için bu işte bir tuhaflık olduğunu düşündü." ifadesinin devamında sözlerini söyledi.

Erdal Timurtaş ve Kemal Demir, Takvim arşiv

ONU BEN YETİŞTİRDİM

Kemal Demir ayrıca, "Kasanın anahtarı siyah çantadadır. Bunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyaz çuvallarda silahlar var. Bunların hepsini sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış.".

Demir sözlerine şu şekilde devam etti:

Erdal, benden 3 gün izin istedi, arabayı satacağını söyledi. Ben evi, arabayı satıp gidecek diye düşündüm. Erdal bütün emanetleri alma, yerleştirme hakkına sahipti. Anahtarı ihtiyaç halinde kasadan çıkartır, emanetleri yerleştirirdi. Ona işi ben öğrettim, yetiştirdim. Dışarıdan yardım almış olabilir.

KAÇIŞ GÜZERGAHI BELİRLENDİ

Araştırmalarda, Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da İngiltere'ye giriş yaptığı tespit edildi. Çiftin daha önce de bu ülkeye seyahat ettiği, ailelerinin ise Esma Timurtaş'ın İngiltere'de yaşayan ikiz kardeşinin yanında olabileceklerini düşündüğü öğrenildi.

AİLEDEN TEHDİT VE MAŞA İDDİASI

Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun "maşa olarak kullanıldığını" öne sürerken; kayınvalidesi Ayşe Timurtaş, Erdal'ın "tehdit edildiğini" iddia etti. Şüphelinin yakın arkadaşı Kemal Demir ise Erdal'ın kumar borcu olduğunu söyledi.