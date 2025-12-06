takvim-logo

Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere'ye kaçtı? "İkiz kardeş" iddiası... Polis o aracın peşine düştü

Büyükçekmece Adliyesi’nde katib Erdal Timurtaş’ın adli emanet kasasındaki altın ve gümüşü çalıp ailesiyle İngiltere’ye kaçtığı tespit edildi. Çift için uluslararası yakalama süreci başlatıldı. Ailenin Erdal Timurtaş'ın eşinin İngiltere'deki ikiz kardeşine gittiği iddia ediliyor. Öte yandan polis Timurtaş'ın soygun sonrası kullandığı kiralık aracın peşine düştü.

takvim.com.tr
takvim.com.tr
Adliye soyguncusu Erdal Timurtaş neden İngiltere’ye kaçtı? İkiz kardeş iddiası... Polis o aracın peşine düştü

Büyükçekmece Adliyesi'nde görevli zabıt katibi Erdal Timurtaş'ın, adli emanet kasasında bulunan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşü çalarak eşi Esma Timurtaş ve iki çocuğuyla birlikte İngiltere'ye kaçtığı ortaya çıktı. Ailenin Erdal Timurtaş'ın eşi Esma'nın ikizinin yanına gittiği iddia edildi. Soruşturma sürerken, çift hakkında uluslararası seviyede Kırmızı Bülten çıkarılması talep edildi.

Erdal Timurtaş dosya taşınan arabayla kasaya girdi, Takvim arşivErdal Timurtaş dosya taşınan arabayla kasaya girdi, Takvim arşiv

SOYGUNUN FOTOROMANI

Soruşturma kapsamında elde edilen görüntülere göre Erdal Timurtaş, altın ve gümüşleri siyah çöp poşetine doldurarak dosya taşınan arabaya koydu.

Altın ve gümüşleri çöp poşetiyle taşıdı, Takvim arşivAltın ve gümüşleri çöp poşetiyle taşıdı, Takvim arşiv

Tüm kasayı boşaltıp evrak taşıyormuş gibi siyah çöp poşetlerini dosya taşınan arabayla adliyeden dışarı çıkardı.

Tüm kasayı boşaltıp evrak taşıyormuş gibi adliyeden çıktı, Takvim arşivTüm kasayı boşaltıp evrak taşıyormuş gibi adliyeden çıktı, Takvim arşiv

İstanbul Polisi, katibin adliye yakınındaki bir fakültenin arkasına park ettiği kiralık bir araca altın ve gümüşleri yükleyerek kaçtığını tespit etti. Olay sonrası kiralık araç şirketi ile aracı o tarihlerde kullanan kişiler mercek altına alındı.

Kemal Demir, Takvim arşivKemal Demir, Takvim arşiv

WHATSAPP MESAJI ELE VERDİ

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan adli emanet sorumlusu Kemal Demir, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. İfadesinde suçlamaları reddeden Demir, kasanın yalnızca emanet geldiğinde veya üç aylık denetimlerde açıldığını söyledi. Demir, Erdal Timurtaş'ın WhatsApp üzerinden kendisine "Ben evi, eşyaları sattım" mesajı gönderdiğini ve bunun üzerine Demir, savcı Yavuz Engin'e "Evi satmış" olduğunu söyledi.

Çalınanların listesi, Takvim arşivÇalınanların listesi, Takvim arşiv

SAVCI ŞÜPHELENDİ

Demir, "Savcı Yavuz Engin, emanete ziyarete geldi. Evi sattığını öğrendiği için bu işte bir tuhaflık olduğunu düşündü." ifadesinin devamında sözlerini söyledi.

Erdal Timurtaş ve Kemal Demir, Takvim arşivErdal Timurtaş ve Kemal Demir, Takvim arşiv

ONU BEN YETİŞTİRDİM

Kemal Demir ayrıca, "Kasanın anahtarı siyah çantadadır. Bunu bir tek o biliyordu. Emanetin kapı girişinde kamera var. Savcı ayın 13'ünde bir arabayla çıktığını söyledi. Poşetleri bir arabaya veriyor. Altında da beyaz çuvallar var. Beyaz çuvallarda silahlar var. Bunların hepsini sabah 07.50 sıralarında dışarıya çıkartmış.".

Demir sözlerine şu şekilde devam etti:

Erdal, benden 3 gün izin istedi, arabayı satacağını söyledi. Ben evi, arabayı satıp gidecek diye düşündüm. Erdal bütün emanetleri alma, yerleştirme hakkına sahipti. Anahtarı ihtiyaç halinde kasadan çıkartır, emanetleri yerleştirirdi. Ona işi ben öğrettim, yetiştirdim. Dışarıdan yardım almış olabilir.

KAÇIŞ GÜZERGAHI BELİRLENDİ

Araştırmalarda, Erdal Timurtaş'ın eşi ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da İngiltere'ye giriş yaptığı tespit edildi. Çiftin daha önce de bu ülkeye seyahat ettiği, ailelerinin ise Esma Timurtaş'ın İngiltere'de yaşayan ikiz kardeşinin yanında olabileceklerini düşündüğü öğrenildi.

AİLEDEN TEHDİT VE MAŞA İDDİASI

Erdal Timurtaş'ın annesi Türkan Timurtaş, oğlunun "maşa olarak kullanıldığını" öne sürerken; kayınvalidesi Ayşe Timurtaş, Erdal'ın "tehdit edildiğini" iddia etti. Şüphelinin yakın arkadaşı Kemal Demir ise Erdal'ın kumar borcu olduğunu söyledi.

Çalınan ziynetler, Takvim arşivÇalınan ziynetler, Takvim arşiv

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Polis, olayda başka kişilerin de rolü olup olmadığını araştırırken, çiftin yakalanması için uluslararası işlemler başlatıldı.

Adliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltereye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattıAdliye soygununda çete iddiası! İfadeler ortaya çıktı: İngiltereye gitmeden önce sosyal medya hesaplarını kapattı

Çöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaşın adliyeden kaçış anıÇöp poşetinde 154 milyon! Soygunun detaylarına TAKVİM ulaştı! İşte Erdal Timurtaşın adliyeden kaçış anı

Soygun mesajı: Adliyede akılalmaz soygunda 25 Kilo altınla İngiltere’ye kaçan kâtibin planı ortaya çıktıSoygun mesajı: Adliyede akılalmaz soygunda 25 Kilo altınla İngiltere’ye kaçan kâtibin planı ortaya çıktı
Soygun mesajı: Adliyede akılalmaz soygunda 25 Kilo altınla İngiltere'ye kaçan kâtibin planı ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN