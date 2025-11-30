Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti devam ederken, sosyal medya platformları ile bazı basın-yayın organlarında çok sayıda iddia ve manipülatif içerik dolaşıma sokuldu. Protokol düzeni, ayin görüntüleri, ilahiler, Patrikhane'nin statüsü ve Türkiye'nin laiklik ilkesine ilişkin çeşitli yorumlar üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.

İddiaların aksine gerçekler ise çok farklı. Örneğin tartışıldığı gibi 14. Leo'nun ziyareti Patrik Bartholomeos'un değil Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine gerçekleştirilen resmî bir programdı. Karşılama töreninde "Talealbedru" ilahisi okunduğu iddiası doğru değil. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İznik'te yürütülen temaslar iki devlet arasındaki diplomatik diyaloğu güçlendirmeye yönelik bir adım. Bununla beraber iddia edildiği gibi bu ziyaret ve İstanbul ve İznik'te düzenlenen ayin Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırı bir durum da teşkil etmiyor.