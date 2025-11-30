Papa ziyareti üstünden kurgulanan senaryolar çöktü! İşte ortaya atılan iddialar ve gerçekler
Papa XIV. Leo’nun Türkiye ziyareti sürerken sosyal medyada hızla yayılan çok sayıda iddia, yanlış bilgi ve manipülatif yorum kamuoyunda tartışma yarattı. Törenden protokole, ayin görüntülerinden Patrikhanenin statüsüne kadar ortaya atılan tüm iddiaların gerçeği bir bir ortaya çıktı.
Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti devam ederken, sosyal medya platformları ile bazı basın-yayın organlarında çok sayıda iddia ve manipülatif içerik dolaşıma sokuldu. Protokol düzeni, ayin görüntüleri, ilahiler, Patrikhane'nin statüsü ve Türkiye'nin laiklik ilkesine ilişkin çeşitli yorumlar üzerinden kamuoyunda yanlış bir algı oluşturulmaya çalışıldığı görüldü.
İddiaların aksine gerçekler ise çok farklı. Örneğin tartışıldığı gibi 14. Leo'nun ziyareti Patrik Bartholomeos'un değil Cumhurbaşkanı'nın daveti üzerine gerçekleştirilen resmî bir programdı. Karşılama töreninde "Talealbedru" ilahisi okunduğu iddiası doğru değil. Ayrıca Ankara, İstanbul ve İznik'te yürütülen temaslar iki devlet arasındaki diplomatik diyaloğu güçlendirmeye yönelik bir adım. Bununla beraber iddia edildiği gibi bu ziyaret ve İstanbul ve İznik'te düzenlenen ayin Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırı bir durum da teşkil etmiyor.
İşte kamuoyunda tartışma yaratan iddialar ve bu iddialara ilişkin doğru bilgiler:
İddia 1: "Papa XIV. Leo Türkiye'ye Patrik Bartholomeos'un davetiyle geldi."
Gerçek: Papa XIV. Leo'nun ziyareti, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine gerçekleştirildi. Resmî program tamamen devletlerarası protokol çerçevesinde planlandı.
İddia 2: "Karşılama töreninde Talealbedru ilahisi okundu."
Gerçek: Törende okunan ilahi Salat-ı Ümmiye ve 2007 yılında kurulan ve uluslararası alanda konserler veren Hatay Medeniyetler Korosu tarafından Papa salonda yokken seslendirildi. Papa salona girdiğinde ise Ahmet Hatipoğlu'nun Tevhid ve Esma Zikri okundu.
İddia 3: "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Türk ve Vatikan bayrakları yanlış konumlandırıldı."
Gerçek: Bayrak ve oturma düzeni uluslararası protokol kurallarına tamamen uygun şekilde gerçekleştirildi. Devletler arası ziyaretlerde misafir ülkenin bayrağı ve temsilcisi sağ tarafta yer alır.
Ayrıca, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ndeki Cihannüma Salonu'nda ise ilk kez bir basın toplantısı düzenlendi. Salonun tavanındaki kubbede, Alak Suresi'nin 4. ve 5. ayetlerinin Türkçe meali olan "O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir." ifadeleri yer alıyordu.
İddia 4: "Papa'nın İstanbul ve İznik'te ayin düzenlemesi Anayasa'daki laiklik ilkesine aykırı."
Gerçek: Türkiye, Anayasa'nın güvence altına aldığı din ve vicdan özgürlüğüne sahip laik bir devlettir. Yabancı devlet başkanlarının kendi inançlarına göre ibadet etmeleri laikliğe aykırılık değil, tam tersine çoğulculuğun ve hoşgörünün bir gereğidir.
İddia 5: "Papa'nın İznik'teki ayininden korkunç görüntüler ortaya çıktı."
Gerçek: Dolaşımdaki görüntüler Türkiye'ye ait değil ve güncel de değildir. Söz konusu videolar İspanya'da çekildi.
İddia 6: "Türkiye'de 100'e yakın kilisenin restore edilmesi ülkenin Hristiyanlaştırıldığı anlamına geliyor."
Gerçek: Farklı dinlere ve kültürlere ait tarihi yapıların korunması, Türkiye'nin kültürel mirası yaşatma politikası kapsamında yürütülen bir çalışmadır. Bu yaklaşım, temel insan hakları, kültürel mirasın korunması ve inanç turizminin geliştirilmesi anlayışının doğal bir sonucudur.
İddia 7: "Ziyaret, Haçlı ruhu ve Roma projesinin parçası; Fener Patrikhanesini tüm Ortodoksluğun merkezi hâline getirip Türkiye–Rusya ilişkilerine zarar verecek."
Gerçek: Papa XIV. Leo'nun Türkiye ziyareti, ne ülkemizin egemenliğine yönelik bir tehdit, ne de Türkiye'nin tarihsel kazanımlarını tartışmaya açan bir girişimdir. Aksine, ziyaret; barış, kültürel miras ve insani değerler etrafında şekillenen diplomatik bir temas niteliğindedir.
İddia 8: "Papa'nın ziyareti Fener Rum Patrikhanesine ekümenik statü kazandırdı."
Gerçek: Türkiye'nin Fener Rum Patrikhanesine tanıdığı statü Lozan anlaşmasında belirlenmiştir; herhangi bir değişiklik söz konusu değildir.
İddia 9: "Atatürk döneminde Papaların Türkiye'ye girişi yasaktı; bugünkü ziyaret bu kırmızı çizginin ihlalidir."
Gerçek: Atatürk döneminde dinî liderlerin ziyaretini yasaklayan bir uygulama yoktur. O yıllarda Papaların hiçbir ülkeye yurt dışı ziyareti bulunmamaktadır; dolayısıyla iddia tarihi gerçeklikten uzaktır.
İddia 10: "Külliye'deki törende Hatay Medeniyetler Korosu'nun kıyafetleri rahibe kıyafetlerine benziyordu."
Gerçek: Hatay Medeniyetler Korosu 2007 yılında kurulmuş olup Koro üyelere üç semavi dine mensuptur. Kurulduğu günden beri ulusal ve uluslararası platformlarda performans göstermekte olan koro, sahne kıyafetlerini kendi tercihleri doğrultusunda belirlemekte ve çoğunlukla beyaz rengini kullanmaktadır. Dolayısıyla Millet Kütüphânesi'nde sergiledikleri performanstaki kıyafet rengine özel bir anlam yüklemek doğru değildir.