Ekosistemin ucu İYİ Parti'ye mi uzanacak? "Müsavat Dervişoğlu sussa da Meral Akşener konuşmalı"

Yolsuzluk ve casusluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği yapıya yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan, çıkar amaçlı suç örgütü iddianamesine ilişkin bomba detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

DEVASA HAFRİYAT VURGUNU

İmamoğlu'nun kurucusu olduğu örgütte yönetici olarak yer alan Murat Gülibrahimoğlu'nun büyük bit "hafriyat vurgunu" yaptığı iddianamede yer aldı. İddiaya göre "Ekosistem" Cebeci maden sahasında faaliyet gösteren şirketi baskı, şantaj yoluyla ele geçirdi. Ardından İSTAÇ'ı devre dışı bırakarak tüm maden sahasını kaçak hafriyat dökümüne açtı. 2021 ile 2025 arasında 111 milyarlık vurgun yapıldı. Döküm sahasını İSTAÇ'ın işletmesi durumunda ton başına 140 TL döküm ücretinden İBB'nin kasasına girmesi gereken 31 milyar 277 milyon TL, İmamoğlu'nun kasası olarak gösterilen Murat Gülibrahimoğlu'nun cebine girdi.

MURAT GÜLİBRAHİMOĞLU'NU SİSTEME MÜSAVAT DERVİŞOĞLU MU SOKTU?

Bu vurgunun başaktörlerinden Murat Gülibrahimoğlu'na "ünlü bir siyasetçinin" referansıyla İBB'de kritik kapıların açıldığı iddia edildi. 2021'de Beylikdüzü'ndeki bir restoranda yapılan bu gizemli görüşmenin, kulislere göre dönemin İYİ Partili ismi Müsavat Dervişoğlu ile gerçekleştiği öne sürüldü. İddiayı gündeme getiren Sabah Yazarı Mahmut Övür bir yazı daha kaleme alarak İYİ Parti Eski Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklama yapması gerektiğini söyledi.

AKŞENER BU İLİŞKİYİ BİLİYOR MU?

Övür, "Akşener, Dervişoğlu ile Gülibrahimoğlu ilişkisini biliyor mu?" başlıklı yazısında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in "Yüzyılın yolsuzluk dosyası" diye nitelediği "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi deşildikçe siyasetten iş dünyası ve medyaya birçok insanın bulaştığı devasa bir ilişkiler ağı ortaya çıkıyor.

Önceki gün iddianamede "büyük vurgun" olarak yer alan toprak döküm yolsuzluğuyla ilgili siyasi bir bağlantıdan söz etmiştim. İddiaya göre toprak döküm işinde İmamoğlu'nun ortağı olan Murat Gülibrahimoğlu'nu İBB'ye yönlendiren, referans olan isim İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ydu... Etkin pişmanlıktan yararlanan bazı şüphelilerin dile getirdiği bu iddiayı Kemerburgaz'da petrol istasyonu sahibi işadamı da doğruladı ve Dervişoğlu'nun Gülibrahimoğlu ile sık sık kendi bürosunda buluştuklarını söyledi.

Aslında işin bu gizli kapaklı yanı bilinmese de İyi Parti'nin İmamoğlu'na açık destek verdiği biliniyor. O dönemde CHP'nin adayı İmamoğlu, aynı zamanda hem İyi Parti'nin hem de gizli ortakları HDP'nin adayıydı.

Zaten seçim sonrası İBB'nin şirketleri, yönetim kadroları ve yeni alınacak elemanları bu üç parti arasında paylaşılmıştı. Yüzdeleri bile belliydi.

Burada ilginç olan, bu açık ortaklık ile gizli kapaklı yapılan siyasetin finansmanı arasında nasıl bir bağ kurulduğuydu. CHP'deki şaibeli kurultayla bu ilişki az çok deşifre oldu.

PEKİ İYİ PARTİ'YLE BU KİRLİ YAPININ BİR İLİŞKİSİ VAR MIYDI?

Dervişoğlu-Gülibrahimoğlu görüşmesi tam da bu nedenle önemli... Bu ilişkiyi yazınca tecrübeli bir siyasetçi, Akif Serdar Önder isimli bir kişinin 10 Kasım 2025 tarihli bir tweet'ini gönderdi. Önder'i kamuoyu tanınmayabilir ama İyi Partililer iyi tanıyor. Eski genel başkanları Meral Akşener'in en yakın adamlarından biri. O tweet'iyle "İmamoğlu Suç Örgütü" iddianamesi daha açıklanmadan şöyle bir not paylaşmıştı:

"Genel Başkanımızın bugüne kadar hiçbir belediyeyle siyasi muhataplık dışında bir ilişkisi; bir mali alışverişi, kazancı, elini kolunu bağlayan bir prangası olmamıştır. Genel Başkanımızın İBB soruşturması kapsamında kaçan işadamlarıyla, Murat Gülibrahimoğlu gibi isimlerle hiçbir ilişkisi olmamıştır."

Hayret, Akşener neden bu sözleri söyletme ihtiyacı duydu acaba?

Herhalde belediyeler ile "kazanç" ilişkisi olanları ya da "hafriyatçı Gülibrahimoğlu gibi kaçak işadamlarıyla bağ kuranları" iyi biliyor ve tanıyor ki net mesaj gönderiyor. Bu durumda Dervişoğlu sussa da Akşener mutlaka konuşmalı ve özellikle İyi Parti'yi çökertme operasyonunu anlatmalı."