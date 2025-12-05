PODCAST CANLI YAYIN

Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın evinin 150 fotoğrafının yayımlanmasıyla birlikte sapkınlık bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle odalardan birindeki dişçi koltuğu ve maskeler görenlerde dehşete yol açarken eski bir FBI ajanı gizemli fotoğrafta yer alan detayların sapkınlığın maskesi olabileceğini söyledi. İşte herkesi şaşkına çeviren fotoğrafların arkasındaki sapkınlık...

ABD'li yetkililerin pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın Virgin Adaları'ndaki özel mülküne ait daha önce hiç görülmemiş 150 fotoğrafı yayımlamasıyla sapkınlık bir kez daha gün yüzüne çıktı.

150 FOTOĞRAF İLK KEZ YAYIMLANDI

Epstein'ın pedofili adasında çekilmiş gündeme bomba gibi düşen fotoğrafları Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi'ndeki Demokratlar yayımladı.

DEHŞET UYANDIRAN FOTOĞRAFLAR

Fotoğraflar arasında özellikle birkaç tanesi görenlerde dehşet uyandırdı.

The Sun'ın belirttiğine göre eski bir FBI ajanı Jennifer Coffindaffer bunların Epstein'ın arkadaşları tarafından cinsel suçlar işlemek için kullanılmış olabileceğini iddia etti.

MASKELERİN AMACI SAPKINLIĞI GİZLEMEK

Coffindaffer, Epstein'ın ortaklarının mağdurlara karşı cinsel suçlar işlerken kimliklerini gizlemek için maskeleri kullanmış olabileceğini söyledi.

Daily Mail'e konuşan bir araştırmacı ise "Bu tür cinsel suçlara, özellikle de küçükleri ilgilendiren suçlara karışanların maske takması alışılmadık bir durum değil. Bunların suçlarda kullanıldığına dair elimizde hiçbir kanıt yok." dedi ve sözlerine şu şekilde devam etti:

Ancak o adada yaşayanlar bağlamında, bunların ardındaki anlamı ve o adada suç eylemlerine karışmış olabilecek benzerlikleri arardım.

KARA TAHTANIN GİZEMİ

Epstein'ın evinde en çok dikkat çeken şeylerden biri de "siyasi, entrika, güç, gerçek, müzik" gibi el yazısıyla yazılan kelimelerin yer aldığı kara tahta oldu.

Müzik gibi bazı kelimelerin altı çiziliyken bazılarını da birbirine bağlayan çizgiler olması dikkat çekti. Ancak bunların ne anlama geldiği bilinmiyor.

Coffindaffer, "Tahtadaki kelimeler size Epstein'ın o dönemdeki zihnine dair bir fikir verebilir. Kelimelerin kendisi anlamsız ve bir adamın kendisi için önemli olan şeyleri yazarkenki dağınık düşüncelerini gösteriyor." dedi.

Diğer ürkütücü görüntülerde ise yaşamdan yoksun odalar, izinsiz giriş yasaktır tabelaları ve palmiye ağaçlarının yanında lüks bir yüzme havuzu görülüyordu.

Epstein'ın pedofili evinden görüntüler...

