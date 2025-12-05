Epstein’ın pedofili adası ilk kez fotoğraflandı sapkınlık ortaya çıktı! Dişçi koltuğunun sırrı ne?
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın evinin 150 fotoğrafının yayımlanmasıyla birlikte sapkınlık bir kez daha gözler önüne serildi. Özellikle odalardan birindeki dişçi koltuğu ve maskeler görenlerde dehşete yol açarken eski bir FBI ajanı gizemli fotoğrafta yer alan detayların sapkınlığın maskesi olabileceğini söyledi. İşte herkesi şaşkına çeviren fotoğrafların arkasındaki sapkınlık...
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi: