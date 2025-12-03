Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı

PODCAST CANLI YAYIN

DEM Parti İmralı Heyeti, PKK'nın kurucu elebaşı Abdullah Öcalan'la yapılan 10. görüşme sonrası Öcalan'ın mesajını paylaştı. Sabotaj girişimlerini anımsatan Öcalan,"MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi. 27 Şubat'ta PKK'ya yapılan fesih çağrısına değinip "Hedefimiz bu topraklarda kardeşçe ve birlikte yaşamak" deyip "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" vurgusu yaptı. CHP'ye çağrıda bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti, 10. kez İmralı Adası'nın yolunu tuttu... Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol'dan oluşan heyet elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştü.

Dört saatlik görüşme sonrası "Geçtiğimiz hafta gerçekleşen TBMM Komisyon görüşmesinin pozitif etki ve sonuçları karşılıklı değerlendirildi" denildi.



HOZAT'IN KİRLİ PROVOKASYONU VE "MHP-DARBE" İDDİALARI

Bir yandan da KCK'nın sözde eş başkanı Bese Hozat'ın Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük yaptığı küstah çıkış ve Öcalan'ın "Süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır" şeklinde beyan vermesine dair tartışmalar sürüyor.

İmralı'ya giden DEM'li komisyon üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın "Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası" demişti.

'Süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer' iddialarına yanıt veren Bahçeli ise "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" ifadelerini kullanmıştı.

Heyetin İmralı ziyareti konuya ilişkin açıklama yapıldı.




İMRALI HEYETİ'NDEN "DARBE" AÇIKLAMASI: ÖCALAN SABOTAJ GİRİŞİMLERİNİ HATIRLATTI

DEM Parti İmralı Heyeti, "Öcalan, bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.

Şu ifadelere yer verildi:

Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.

"Günümüzde norm-dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye'nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor" diyerek şu değerlendirmede bulundu:

"İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz.





27 ŞUBAT VURGUSU: HEDEFİMİZ BU TOPRAKLARDA KARDEŞÇE VE BİRLİKTE YAŞAMAK

27 Şubat açıklamamız bu açıdan da yol gösterici bir programdır. Bu doğrultuda atılan adımların tümü, aldığımız sorumluluğun ve bu topraklarda kardeşçe, birlikte yaşama hedefimizin açık ifadeleridir.

"Türkiye'de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir. Bu süreç, Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik cumhuriyeti en geniş toplumsal birliktelikle inşa sürecidir. Bu yönde ilerlemekte olan sürece dönük güçlü iradeye ve kararlı duruşa sahip olduğumuzu bir kez daha belirtmek isterim."




SÜRECİ BÖYLE TANIMLADI: KÜRTLERİN CUMHURİYETE HUKUKLA KATILIMI

Süreci "Kürtlerin cumhuriyete hukuk yoluyla katılımını sağlama ve demokratik toplumu inşa süreci" olarak tanımlayan Öcalan, "güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" vurgusu yaptı.

CHP'YE DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Öcalan'ın mesajının satır arasında İmralı'ya komisyon üyesi göndermeyen CHP'ye çağrı yaptığı görüldü. Elebaşı, "Türkiye'de yönetim ve iktidar şansını doğru kullanmak isteyen her siyasal ve toplumsal kesimin siyasal sorunlara tutarlı yaklaşması ve demokratik çözüme ortak olması gerekir" dedi.

Komisyondan sonra İmralı Heyeti gitti! DEM Parti 10. kez elebaşı Öcalanla görüştü | Önceki 9 turda ne yaşandı?

