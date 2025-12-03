Öcalan "MHP-darbe" sözlerine açıklık getirdi! 27 Şubat vurgusu: "Güçlü irade ve kararlı duruşumuz sürüyor" | CHP'ye çağrı yaptı

HOZAT'IN KİRLİ PROVOKASYONU VE "MHP-DARBE" İDDİALARI Bir yandan da KCK'nın sözde eş başkanı Bese Hozat'ın Terörsüz Türkiye sürecini sabote etmeye dönük yaptığı küstah çıkış ve Öcalan'ın "Süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır" şeklinde beyan vermesine dair tartışmalar sürüyor. İmralı 'ya giden DEM'li komisyon üyesi Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Öcalan'ın "Eğer süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer ve bu da birçok kesimi hedef alır' diye belirttiğini en genel haliyle ifade etmek daha doğru olur açıkçası" demişti. 'Süreç başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer' iddialarına yanıt veren Bahçeli ise "MHP içinden şahsıma darbe yapılacakmış. Demokrasi sevdalısı Milliyetçi-Ülkücü Hareket'ten nasıl darbeci çıkacak, işin doğrusu gülümseyerek düşündüm. İftira ve isnatlar bizi yolumuzdan döndüremez. Bunların hepsi fasa fiso" ifadelerini kullanmıştı. Heyetin İmralı ziyareti konuya ilişkin açıklama yapıldı.







İMRALI HEYETİ'NDEN "DARBE" AÇIKLAMASI: ÖCALAN SABOTAJ GİRİŞİMLERİNİ HATIRLATTI



DEM Parti İmralı Heyeti, "Öcalan, bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı" ifadelerini kullandı.



Şu ifadelere yer verildi:



Öcalan, yakın zamanda yoğunlaşan süreç karşıtı söylem ve çıkışlar hakkında, geçmiş çözüm girişimlerine karşı geliştirilen sabotaj girişimlerini anımsattı. Bu süreçlerin tümünde karşılaşılan bir durum, bir habitus olarak darbe mekaniğine dikkat çekti. Bunun klasik bir darbe çalışması olarak değil, süreci ilerletmeye yönelik her adıma karşı bir hamle yapmak suretiyle kırılgan ve tehlikeli bir ortam yaratma çabası şeklinde anlaşılması gerektiğini vurguladı.



"Günümüzde norm-dışı güçlerin taşıyıcılığını bu çevreler yapmaktadır. Diğer yandan Türkiye'nin ilk yüzyılına damgasını vuran bir kültür, bir siyaset tarzı, gizli-açık bir örgütlenme biçimi olan darbe geleneğini aşmaya dönük siyasi ve toplumsal bir irade de güçleniyor" diyerek şu değerlendirmede bulundu:



"İçinde bulunduğumuz geçiş sürecinde özgün ve bütüncül hukuka dayalı bir barış yasasının gerçekleşmesi ile siyasi şiddet ve demokrasi dışı müdahale olgusu Türkiye gündeminden çıkacaktır. Buna, barış yüzyılına geçiş yasası da diyebiliriz.