Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack , F-35 alımı ile ilgili açıklama yaptı ve Türkiye'nin programa dönüşü önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını söyledi.

Tom Barrack, AA

ABD'DE S-400 SANCISI

ABD'de S-400 paniği devam ediyor. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin "operasyonel uyumluluk" sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirten Barrack, S-400'lerin kullanılmamasının bu kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye'de bulunmaya devam etmesinin Washington açısından hala sorun oluşturduğunu vurguladı.

Barrack ayrıca, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sisteminden tamamen vazgeçmeye her geçen gün daha fazla yaklaştığını iddia etti.

BARRACK F-35 İÇİN TARİH VERDİ

Barrack, ayrıca "Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum." dedi.