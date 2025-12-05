Barrack'ta S-400 sancısı! F-35 için tarih verdi "Türkiye yakında alacak" dedi
ABD'de Türkiye'nin S400 alımına ilişkin endişe devam ederken ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack F-35 için tarih verdi. Barrack Türkiye’nin programa dönüşü önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını söyledi.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, F-35 alımı ile ilgili açıklama yaptı ve Türkiye'nin programa dönüşü önündeki en kritik engeli aşmaya çok yaklaştığını söyledi.
ABD'DE S-400 SANCISI
ABD'de S-400 paniği devam ediyor. Türkiye'nin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemine ilişkin "operasyonel uyumluluk" sorunlarını büyük ölçüde giderdiğini belirten Barrack, S-400'lerin kullanılmamasının bu kaygıları azalttığını ancak sistemin Türkiye'de bulunmaya devam etmesinin Washington açısından hala sorun oluşturduğunu vurguladı.
Barrack ayrıca, Türkiye'nin Rus yapımı hava savunma sisteminden tamamen vazgeçmeye her geçen gün daha fazla yaklaştığını iddia etti.
BARRACK F-35 İÇİN TARİH VERDİ
Barrack, ayrıca "Bu meselenin önümüzdeki dört ila altı ay içinde çözüleceğini düşünüyorum." dedi.
BEYAZ SARAY'DA GÜNDEM F-35'Tİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan eylül ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Oval Ofis'te yapılan görüşmede F-35 gündemi ele alınmıştı. Görüşmede özellikle Trump'ın yakasındaki F-35 rozeti dikkat çekmişti.
"TRUMP'A PARA VERDİĞİMİZİ HATIRLATTIM"
Başkan TBMM'de yeni yasama yılının açılışında ise bir gazetecinin F-35'lerle ilgili sorusuna, "Trump'a F-35 uçakları için para verdiğimizi hatırlattım. Bundan sonra ne olacağını takip ediyoruz, bekliyoruz" şeklinde yanıt vermişti.