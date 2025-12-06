Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!

T BMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başlıyor. Partiler bir süredir kendi raporlarını hazırlıyor. CHP, DSP gibi partiler hazırladıkları raporları Meclis Başkanlığı'na iletti. AK Parti, MHP, DEM ise son rötuşları yapıyor.

Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor. Takvim'den Zübeyde Yalçın'ın haberine göre, 9 bölümden oluşan AK Parti'nin raporunda; soruna bakış, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (AA)

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, silah bırakanların topluma entegrasyonu, meslek edinme, psikolojik sağlamlık, aile birleşimi gibi konuların sürecin içinde olması gerektiğini söyledi. Diğer partilerin raporlarına ilişkin ayrıntılar ise şöyle: CHP: 29 maddelik rapor hazırladı. MHP: Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 116 sayfalık siyasi ve hukuki değerlendirmelerin yer aldığı rapor hazırladıklarını açıkladı. DEM Parti: 125 sayfalık raporun hazırlıkları sürüyor.