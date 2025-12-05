2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi CANLI TAKİP

PODCAST CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımızın katılmak için play-off turunda mücadele ettiği 2026 Dünya Kupası'nda gruplar belli oluyuor. Yeni formatıyla ilk kez 48 takımla düzenlenen turnuvada birbirinden önemli ülkeler bulunuyor. ABD'nin başkenti Washington, D.C.'deki John F. Kennedy Sahne Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimini takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi:
2026 FIFA Dünya Kupası için büyük önem taşıyan kura çekimi, yarın ABD'nin başkenti Washington'da gerçekleştiriliyor. Türkiye saati ile 20.00'de yapılan tören, turnuvaya katılacak ülkelerin grup eşleşmelerini belirliyor.

Play-off turuna kalan A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası'na katılması hâlinde hangi ülkelerle eşleşeceğini bu kura çekimi sonrasında öğrenecek. Milli takımın olası grup rakipleri ve turnuvadaki güzergâhı, çekilişin ardından netleşecek.

Lautaro Martinez (REUTERS)Lautaro Martinez (REUTERS)

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası için futbolseverlerin ilgisi oldukça yüksek. Turnuva için şu ana kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldığı açıklandı. Organizasyonun tarihte ilk kez 48 takımla oynanacak olması, talebin artmasında önemli bir etken olarak değerlendiriliyor.

Jude Bellingham (REUTERS)Jude Bellingham (REUTERS)

STATLAR VE MAÇ SAATLERİ DUYURULACAK

Turnuvada kullanılacak statlar ve maçların başlama saatleri, kura çekiminin ardından cumartesi günü kamuoyuna açıklanacak. Böylece hem taraftarlar hem de federasyonlar, Dünya Kupası planlamalarını daha geniş bir çerçevede yapabilecek.

Fransa Dünya Kupası'nda yer alacak (EPA)Fransa Dünya Kupası'nda yer alacak (EPA)

42 TAKIM KESİNLEŞTİ

2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 ülkenin katılımıyla düzenlenecek. Bu genişletilmiş format kapsamında, şu ana kadar 42 ülke turnuvaya katılım hakkını matematiksel olarak garantiledi.

Salih Özcan (İHA)Salih Özcan (İHA)

DÜNYA KUPASI'NA HANGİ ÜLKELER KAÇINCI TORBADAN KATILIYOR?

1. TORBA
Kanada
Meksika
ABD
İspanya
Arjantin
Fransa
İngiltere
Brezilya
Portekiz
Hollanda
Belçika
Almanya

Kylian Mbappe (REUTERS)Kylian Mbappe (REUTERS)

2. TORBA
Hırvatistan
Fas
Kolombiya
Uruguay
İsviçre
Japonya
Senegal
İran
Güney Kore
Ekvador
Avusturya
Avustralya

Merih Demiral (İHA)Merih Demiral (İHA)

3. TORBA
Norveç
Panama
Mısır
Cezayir
İskoçya
Paraguay
Tunus
Fildişi Sahili
Özbekistan
Katar
Suudi Arabistan
Güney Afrika

Alexander Sorloth (REUTERS)Alexander Sorloth (REUTERS)

4.TORBA
Ürdün
Yeşil Burun Adaları
Gana
Curaçao
Haiti
Yeni Zelanda
UEFA Play-Off A (İrlanda/Kuzey İrlanda/Bosna-Hersek)
UEFA Play-Off B (Ukrayna/İsveç/Polonya/Finlandiya)
UEFA Play-Off C (İskoçya/Kuzey Makedonya/Çekya/İtalya)
UEFA Play-Off D (Danimarka/Kuzey Makedonya/Çekya/İtalya)
FIFA Play-Off 1 (İngiltere/Japonya/Komorlar)
FIFA Play-Off 2 (Bolivya/Sırbistan/Güney Kore)

Dünya Kupası (AP)Dünya Kupası (AP)

DÜNYA KUPASI GRUPLARI

A GRUBU B GRUBU C GRUBU

Cristiano Ronaldo (REUTERS)Cristiano Ronaldo (REUTERS)

D GRUBU E GRUBU F GRUBU

Ederson (AFP)Ederson (AFP)

G GRUBU H GRUBU I GRUBU

Jude Bellingham (REUTERS)Jude Bellingham (REUTERS)

J GRUBU K GRUBU L GRUBU

Nicholas Jackson (REUTERS)Nicholas Jackson (REUTERS)

2026 FIFA KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

* Finallere katılmaya hak kazanan 39 ülke ile play-off turunda mücadele edecek ülkelerin yer alacağı kura çekiminde, takımlar her birinde 12 takımın bulunduğu 4 farklı torbaya konulacaktır. Bu 48 takım, dörderli 12 gruba dağıtılacaktır.

* Torbalar belirlenirken, ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika doğrudan 1. Torba'ya konuldu. Diğer takımlar ise FIFA'nın Kasım ayında açıkladığı dünya sıralamasındaki pozisyonlarına göre torbalara yerleştirildi.

* A Millî Takımımızın da aralarında olduğu play-off turunda mücadele edecek takımlar ise FIFA sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın kuraya otomatik olarak 4. Torba'dan girecektir.

* Play-off maçları henüz oynanmadığından, Avrupa Elemelerinin dört farklı play-off yolunun galiplerini belirtmek için A, B, C ve D harfleri, kıtalar arası play-off yolunun galiplerini simgelemek için de 1 ve 2 sayıları kullanılacaktır. Play-off galipleri, "Play-Off A Yolu Galibi", "Play-Off D Yolu Galibi", "Play-Off 1. Yol Galibi" gibi isimlendirmelerle gruplara yerleştirilecektir.

* FIFA'nın genel prensibi, mümkün olduğunca aynı konfederasyondan iki takımın aynı grupta yer almamasını sağlamaktır. Bu durum, 16 temsilci ile finallere katılan UEFA dışındaki konfederasyonlar için uygulanabilecektir.

* Her grupta UEFA'ya mensup en az bir, en fazla da iki takım bulunabilecektir. Bu sebeple, 12 gruptan 4 tanesinde ikişer UEFA takımı bulunacaktır.

* 1. Torba'da yer alan 3 ev sahibi ülkenin yerleşeceği gruplar önceden bellidir. Meksika (A1 - Yeşil Top), Kanada (B1 - Kırmızı Top), ABD (D1 - Mavi Top). Kuranın en başında bu ülkeler yerleştirilecektir. Bu yerleşimden dolayı Meksika'nın turnuvanın açılış maçını oynayacağı da kesindir. Beyaz toplarla belirlenen kalan 9 ülke de çekim sıralarına göre, kalan grupların birinci sırasına yerleştirilecektir.

* FIFA sıralamasında en üst sırada yer alan 4 takım, farklı fikstür yollarını takip edecek şekilde gruplara yerleştirilecektir. Böylece, gruplarını lider bitirmeleri halinde bu iki takım finalden önce karşılaşmayacaktır.

* 2, 3 ve 4. Torba'daki takımlar, çekiliş sıralarına istinaden özel olarak belirlenmiş bir dizilime göre gruplara yerleştirilecektir. (bkz. Tablo 1)

* Kura Çekimi'nde sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. Torba takımları yerleştirilecektir.

Türkiyenin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!Türkiyenin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!
Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası play-off turundaki rakibi belli oldu!

