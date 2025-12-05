2026 Dünya Kupası grupları belli oluyor! Kura çekimi CANLI TAKİP

Nicholas Jackson (REUTERS)

2026 FIFA KURA ÇEKİMİ PROSEDÜRÜ

* Finallere katılmaya hak kazanan 39 ülke ile play-off turunda mücadele edecek ülkelerin yer alacağı kura çekiminde, takımlar her birinde 12 takımın bulunduğu 4 farklı torbaya konulacaktır. Bu 48 takım, dörderli 12 gruba dağıtılacaktır.

* Torbalar belirlenirken, ev sahipleri ABD, Kanada ve Meksika doğrudan 1. Torba'ya konuldu. Diğer takımlar ise FIFA'nın Kasım ayında açıkladığı dünya sıralamasındaki pozisyonlarına göre torbalara yerleştirildi.

* A Millî Takımımızın da aralarında olduğu play-off turunda mücadele edecek takımlar ise FIFA sıralamasındaki yerlerine bakılmaksızın kuraya otomatik olarak 4. Torba'dan girecektir.

* Play-off maçları henüz oynanmadığından, Avrupa Elemelerinin dört farklı play-off yolunun galiplerini belirtmek için A, B, C ve D harfleri, kıtalar arası play-off yolunun galiplerini simgelemek için de 1 ve 2 sayıları kullanılacaktır. Play-off galipleri, "Play-Off A Yolu Galibi", "Play-Off D Yolu Galibi", "Play-Off 1. Yol Galibi" gibi isimlendirmelerle gruplara yerleştirilecektir.

* FIFA'nın genel prensibi, mümkün olduğunca aynı konfederasyondan iki takımın aynı grupta yer almamasını sağlamaktır. Bu durum, 16 temsilci ile finallere katılan UEFA dışındaki konfederasyonlar için uygulanabilecektir.

* Her grupta UEFA'ya mensup en az bir, en fazla da iki takım bulunabilecektir. Bu sebeple, 12 gruptan 4 tanesinde ikişer UEFA takımı bulunacaktır.

* 1. Torba'da yer alan 3 ev sahibi ülkenin yerleşeceği gruplar önceden bellidir. Meksika (A1 - Yeşil Top), Kanada (B1 - Kırmızı Top), ABD (D1 - Mavi Top). Kuranın en başında bu ülkeler yerleştirilecektir. Bu yerleşimden dolayı Meksika'nın turnuvanın açılış maçını oynayacağı da kesindir. Beyaz toplarla belirlenen kalan 9 ülke de çekim sıralarına göre, kalan grupların birinci sırasına yerleştirilecektir.

* FIFA sıralamasında en üst sırada yer alan 4 takım, farklı fikstür yollarını takip edecek şekilde gruplara yerleştirilecektir. Böylece, gruplarını lider bitirmeleri halinde bu iki takım finalden önce karşılaşmayacaktır.

* 2, 3 ve 4. Torba'daki takımlar, çekiliş sıralarına istinaden özel olarak belirlenmiş bir dizilime göre gruplara yerleştirilecektir. (bkz. Tablo 1)

* Kura Çekimi'nde sırasıyla 1, 2, 3 ve 4. Torba takımları yerleştirilecektir.