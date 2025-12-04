PODCAST CANLI YAYIN

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi! İlk hafta derbi heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek. İlk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda 2025-26 sezonu fikstürü...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekildi. Yeni formatla birlikte oynanacak organizasyonda 24 kulüp mutlu sona ulaşabilmek adına gayret gösterecek.

İlk hafta maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak.


GRUPLAR BELLİ OLDU

A GRUBU

Galatasaray
Başakşehir
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Fatih Karagümrük
İstanbulspor
Boluspor
Fethiyespor

B GRUBU

Samsunspor
İkas Eyüpspor
Konyaspor
Antalyaspor
Gençlerbirliği
Sipay Bodrum FK
Iğdır FK
Aliağa FK

C GRUBU

Fenerbahçe
Beşiktaş
Çaykur Rizespor
Gaziantep FK
Kocaelispor
Erzurumspor
Keçiörengücü
Beyoğlu Yeniçarsıspor

FİKSTÜR DEBELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ve Beşiktaş aynı grupta mücadele edecek.

Derbi, kupanın ilk haftasında oynanacak. (23-24-25 Aralık)

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası grup fikstürü:

Fenerbahçe (D)
Keçiörengücü
Kocaelispor (D)
Rizespor

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası grup fikstürü:

Beşiktaş
Beyoğlu Yeniçarşı FK (D)
Erzurumspor
Gaziantep FK (D)

Galatasaray'ın Türkiye Kupası fikstürü:

Başakşehir
Fethiyespor (D)
İstanbulspor
Alanyaspor (D)

Trabzonspor'un Türkiye Kupası grup fikstürü:

Alanyaspor
İstanbulspor (D)
Fethiyespor
Başakşehir (D)

Ziraat Türkiye Kupası (AA)

TÜRKİYE KUPASI FORMATI

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması 8 takımlı 3 grupta oynanacak. Grup aşamasına katılacak olan 24 takım 6'lı 4 torbaya bölünecek ve çekilecek kura ile her torbadan 2'şer takımın katılımıyla gruplar oluşacak. Her takım her torbadan 1 takımla olmak üzere toplam 4 maç yapacak. Bu müsabakaların 2'si iç sahada, 2'si deplasmanda oynanacak.

Grup müsabakaları sonrasında, gruplarını ilk 2 sırada bitiren 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü olmak üzere toplam 8 takım çeyrek finale yükselecek. Çeyrek finalde grup birincileri ile en iyi grup ikincisi seri başı olarak yer alacak ve müsabakalar seri başı takımların sahalarında oynanacak. Yapılacak olan kura çekimi sonucunda yarı final eşleşmeleri ve ev sahibi takımlar belirlenecek.

ZTK'da da Fırtına! Trabzonspor - Van Spor FK: 2-0 | MAÇ SONUCU

