Başakşehir Avrupa’da kader maçına çıkıyor

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında bugün Romanya'nın Universitatea Craiova takımına konuk olacak. Craiova'daki Ion Oblemenco Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak. Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Universitatea Craiova'ya iç sahada 2-1 mağlup oldu. Turuncu-Lacivertliler, 2 veya daha farklı skorla maçı kazanırsa organizasyonun lig etabına yükselecek. Başakşehir'in tek farklı skorla maçı kazanması halinde de uzatma bölümlerine geçilecek.