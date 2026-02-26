Cemre düştü ama kış bitmedi! İstanbul’da sulu kar ve fırtına alarmı: O saatlerde etkisi artacak

Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede aralıklı yağış görülecek.

İstanbul’da aralıklı sağanak yağış etkili olacak, yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur görülecek. (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv, Meteoroloji ve A Haber'den alınmıştır.)

YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR

Tahminlere göre Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.

Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de zaman zaman etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.