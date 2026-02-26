Cemre düştü ama kış bitmedi! İstanbul’da sulu kar ve fırtına alarmı: O saatlerde etkisi artacak
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, A Haber canlı yayınında kritik hava durumu tahminlerini paylaştı. İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak olan kuvvetli rüzgarın 60 kilometre hıza ulaşması beklenirken, deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceği belirtildi. Öte yandan Doğu Anadolu'da kar yağışı nedeniyle birçok ilde eğitime ara verildi. Peki kar yağışı ne kadar sürecek? Mart ayında hava nasıl olacak? İşte bölge bölge güncel hava durumu.
Türkiye genelinde etkisini artıran soğuk ve yağışlı hava dalgası nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, birçok bölgede aralıklı yağış görülecek.
YAĞIŞLAR GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR
Tahminlere göre Ege kıyıları ile Antalya ve Edirne çevreleri dışında yurdun büyük bölümünde yağış etkili olacak. Doğu Akdeniz, Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak bekleniyor. Diğer bölgelerde ise karla karışık yağmur ve kar görülecek.
Özellikle Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ordu ve Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde de zaman zaman etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
SICAKLIKLAR 6 DERECEYE KADAR DÜŞECEK
Hava sıcaklığının ülke genelinde 4 ila 6 derece azalacağı öngörülüyor. Soğuk havayla birlikte sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don riski artacak. Özellikle sürücülerin erken saatlerde yollarda oluşabilecek gizli buzlanmaya karşı tedbirli olması gerekiyor.
RÜZGAR YER YER FIRTINA ŞİDDETİNDE
Rüzgarın batı kesimlerde kuzey, doğu bölgelerde ise güney yönlerden esmesi bekleniyor. Kıyı Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzey yönlü; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda ise güney yönlü kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına görülebileceği bildirildi. Rüzgâr hızının 40 ila 70 kilometreye ulaşabileceği tahmin ediliyor.
YÜKSEK KESİMLERDE ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı bölgelerde kar erimesine bağlı risklerin de artabileceği belirtiliyor. Yetkililer, özellikle dağlık alanlarda bulunan vatandaşların ve bölgeden geçenlerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkisini sürdüren soğuk ve yağışlı hava nedeniyle 29 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamında Doğu Anadolu, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere birçok kentte kuvvetli yağış, yer yer kar ve kuvvetli rüzgar bekleniyor.
SARI KODLU UYARI YAPILAN İLLER
Sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle:Adana, Adıyaman, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Bayburt, Batman ve Şırnak.
Meteoroloji kuvvetli yağış ve rüzgarın neden olabileceği ulaşım aksamaları, su baskını, buzlanma, don ve yüksek kesimlerde yoğun kar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması çağrısında bulundu.
İSTANBUL'DA SICAKLIK 2-5 DERECE ARASINDA
Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, dün gelen sistemlerin doğuya doğru kaydığını ancak Marmara'da yeni yağışların oluşmaya başladığını belirterek, "Şu saatler itibariyle özellikle İstanbul'da sıcaklık 2 ile 5 derece arasında değişiyor. Ahmet Nazif'in bulunduğu bölgede ve Beylikdüzü'nde sıcaklık 2 derece civarında. Avrupa Yakası'nda yağış daha yoğun, Anadolu Yakası'nda ise daha zayıf"ifadelerini kullandı.
Yağışların zaman zaman karla karışık yağmur şeklinde görülebileceğini dile getiren Tek, "Çok yüksek kesimlerde kar ya da karla karışık yağmur görülebilir ancak zeminde tutacak bir kar beklemiyoruz. Sıcaklıklar sıfıra çok yaklaşmıyor. Öğlene doğru 5-6 derecelere çıkacak." sözleriyle aktardı.
POYRAZ FIRTINA DEĞERLERİNE YAKLAŞACAK
İstanbul'da öğleden sonra rüzgarın kuvvetleneceğini belirten Tek,"Kuzeyli poyraz etkili olacak. Rüzgarın hızı zaman zaman 50-60 kilometreye kadar çıkabilir. Saat 10'dan sonra kuvvetlenmeye başlayacak, öğleden sonra daha şiddetli esecek. Akşam saatlerinde de sürecek ve yarın öğle saatlerine kadar etkisini devam ettirecek" dedi.
Yarın öğleden sonra rüzgarın hızının 30 kilometre seviyelerine gerileyeceğini aktaran Tek, kuvvetli rüzgarın deniz ulaşımını da etkileyebileceğini vurguladı.
MARMARA'DA DENİZ ULAŞIMINA DİKKAT
Marmara Denizi ve Karadeniz'de risk oluştuğunu belirten Tek, "Özellikle Marmara Denizi'nde öğle saatlerinden itibaren ulaşımda aksamalar yaşanabilir. İstanbul'dan Bandırma ve Yalova'ya yapılan feribot seferlerinde iptaller görülebilir. Fırtına değerlerine yaklaşan rüzgar var."ifadelerini kullandı.
Balıkçıların da denize açılmakta zorlanabileceğini belirten Tek, kuvvetli rüzgarın balıkçılığı olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI
Sistemin Marmara'nın güneyine kaydığını belirten Tek, Balıkesir ile Kütahya arasında kar yağışı görüldüğünü, Ege'nin iç kesimlerinde de yağışların kar şeklinde olduğunu aktardı. Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde de kar etkili olurken, asıl yoğunluğun doğu bölgelerde yaşandığını vurguladı.
Tek, "Toroslar'dan başlayarak Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Erzincan hattı boyunca kuvvetli kar yağışı başlamış durumda. Malatya'da da merkez dışında kar var. Erzincan ve Erzurum'da bazı yerlerde okullar tatil edildi. Kar yağışı gün içinde etkisini artırarak sürecek." dedi.
Yarın öğle saatlerine kadar kar yağışının devam edeceğini ifade eden Tek, hafta sonuna doğru Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin daha fazla etkileneceğini belirtti.
GÜNEYDOĞU'DA KUVVETLİ YAĞMUR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün radar verilerine de değinen Tek, "Gaziantep çevresinde şu anda kuvvetli yağmur etkili. Akdeniz'in doğusunda da yağış sürecek ancak sistem ağırlıklı olarak doğuda devam ediyor."ifadelerini kullandı.
MART AYI KURAK GEÇEBİLİR
Şubat ayının sonuna gelindiğini hatırlatan Tek,"Şubat ayında gördüğümüz kuvvetli yağışlar mart ayında ortadan kalkıyor. Mart ayı oldukça kurak geçecek gibi görünüyor." dedi.
Hafta sonuna doğru özellikle doğu bölgelerde ayaz ve zirai don riskine dikkat çeken Tek, iç kesimlerde sıcaklıkların eksi değerlere indiğini belirtti.
YENİ HAFTADA BATIDA SICAKLIK ARTACAK
Yeni haftaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tek, "Pazartesinden sonra yağışlar kesiliyor. Yüksek basınç doğuda sıcaklıkları daha da düşürecek ve zirai don riskini artıracak. Batı bölgelerde ise ayın 3'ü 4'ü itibarıyla sıcaklıklar artmaya başlayacak. İstanbul'da gündüz sıcaklıkları 12-13 dereceye kadar çıkabilir ancak gece 4-5 derecelerde kalacak." sözleriyle aktardı.
Rüzgarın hissedilen sıcaklığı düşürdüğüne dikkat çeken Tek, kış şartlarının özellikle doğu bölgelerde bu hafta boyunca etkisini güçlü şekilde sürdüreceğini belirterek,"Doğu karla ve kışla mücadele edecek. Batıda ise daha ılıman ama soğuk bir hava hakim" ifadelerini kullandı.
26 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU TAHMİNİ
MARMARA'DA YAĞMUR ÜKSEKLERDE KAR
Marmara Bölgesi parçalı ve çok bulutlu bir gün geçiriyor. Edirne dışında bölge genelinde yağmur ve sağanak etkili olurken, Bilecik ve Bursa çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.
Edirne'de hava 9 derece ve parçalı bulutlu. İstanbul'da sıcaklık 7 derece, aralıklı yağmur ve sağanak geçişleri görülürken yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur etkili oluyor. Kocaeli ve Tekirdağ'da da 8 derece civarında seyreden sıcaklıklarla birlikte aralıklı sağanak yağış bekleniyor.
EGE'DE İÇ KESİMLERE KAR UYARISI
Ege Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Bölgenin iç kesimlerinde yağış bekleniyor. Manisa ve Denizli çevrelerinde yağmur ve sağanak öne çıkarken, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Kıyı kesimlerde kuzey yönlü rüzgarın 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.
Afyonkarahisar'da sıcaklık 3 derece ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Denizli'de 10 derece ile yağmur, İzmir'de 13 derece ile bulutlu hava etkili olacak. Muğla'da ise sıcaklık 10 derece civarında seyredecek.
AKDENİZ'DE KUVVETLİ RÜZGAR
Akdeniz Bölgesi'nde Antalya dışında genel olarak yağmur ve sağanak öngörülüyor. Kuzey yönlü rüzgarın 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.
Adana'da 16 derece ile aralıklı sağanak, Mersin'de 14 derece ile öğle saatlerinde yağmur etkili olacak. Isparta'da 6 derece sıcaklıkla birlikte yüksek kesimlerde karla karışık yağmur görülebilir. Antalya ise 18 derece ile parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek.
İÇ ANADOLU'DA KAR VE DON RİSKİ
İç Anadolu Bölgesi genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda kuzey yönlü rüzgarın 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi öngörülüyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Ankara'da 4 derece sıcaklıkla öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar görülecek. Eskişehir'de sabah ve öğle saatlerinde benzer şekilde kar geçişleri beklenirken, Kayseri'de sıcaklık 1 derece ve aralıklı kar yağışı öne çıkıyor. Konya'da da 4 derece ile karla karışık yağmur bekleniyor.
KARADENİZ'DE YAĞIŞLAR KUVVETLENİYOR
Batı Karadeniz'de kıyılarda yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar etkili olacak. Bolu ve Kastamonu'da aralıklı kar yağışı beklenirken, Sinop ve Zonguldak'ta yağmur görülecek. İç kesimlerde buzlanma ve don riski bulunuyor.
Orta ve Doğu Karadeniz'de ise yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinde sağanak yağışların etkisini artırabileceği tahmin ediliyor. Rize ve Trabzon'da yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Tokat'ta kar geçişleri görülecek. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunuyor.
DOĞU ANADOLU'DA KUVVETLİ KAR YAĞIŞI
Doğu Anadolu Bölgesi genelinde aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edilirken, doğudaki eğimli ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi devam ediyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.
Ağrı, Erzurum ve Malatya'da aralıklı kar yağışı etkili olacak. Van'da ise sıcaklık 10 derece olmasına rağmen akşam saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda rüzgarın 50-70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.
GÜNEYDOĞU'DA YAĞMUR GECE KARLA KARIŞIK YAĞMUR
Güneydoğu Anadolu Bölgesi çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu bir gün geçiriyor. Gaziantep ve Şanlıurfa'da sabah saatlerinde sağanak yağış görülürken, Mardin'de aralıklı yağmur etkili olacak.
Diyarbakır'da sıcaklık 10 derece ve yarın gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Siirt çevreleri ile Adıyaman, Diyarbakır ve Batman'ın kuzey kesimlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda rüzgarın 50-70 kilometre hızla kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken, özellikle iç ve doğu kesimlerde kar, buzlanma ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerekiyor.