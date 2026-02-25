Müge Anlı’da 30 yıllık yuva kurtuldu dolandırıcılık çarkı bozuldu!
ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme gelen Düzce'deki dolandırıcılık iddiasında bugün büyük yüzleşme gerçekleşti. 30 yıllık eşi tarafından terk edilen Yılmaz Varlı, canlı yayında Nursel Hanım’a kavuşurken; emlakçı olduğu iddia edilen Özgür Yılmaz’ın foyası ortaya çıktı.
ATV ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine milyonları ekran başına kilitledi. Düzce'de araç alma hayaliyle yola çıkıp hem iki dairesinden olan hem de kendisine inanmayan eşi tarafından terk edilen Yılmaz Varlı'nın dramı, bugün yerini büyük bir sevince bıraktı.
"Paraları başka kadınlarla yedin"diyerek 30 yıllık yuvasını yıkan Nursel Varlı, canlı yayında gerçekleri öğrenince eşine geri döndü.
"HAYAL" SATMIŞ!
Sadece Yılmaz Varlı değil, Özgür Yılmaz tarafından mağdur edildiğini iddia eden 4 kişi daha stüdyodaydı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Özgür Yılmaz, "emlakçıyım" dese de Müge Anlı ikna olmadı.
Anlı'nın,"Belgeleriniz emlakçılık için yetersiz, yetki belgeniz nerede?" sorusuyla köşeye sıkışan Yılmaz, "Belgelerimiz bu kadar"diyerek itirafta bulundu.
DERNEK BAŞKANI NOKTAYI KOYDU
Düzce Emlakçılar Derneği Başkanı Ömer Kaya, yayına bağlanarak "Düzce'de bize kayıtlı böyle insanlar yok. Ben araştırdım, Sakarya'ya bağlı bir emlak şirketi çıktı karşımıza. Ancak Düzce'de hiçbir kaydı yok bu arkadaşların. Başka vilayette vergi kaydı, oda kaydı olsa bile bir başka vilayete gittiğinizde oraya da kayıt olmanız gerekiyor. O ilin Ticaret İl Müdürlüğü'nden Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi almak zorunda" dedi. Bu açıklama, "sahte emlakçı" çarkının nasıl işlediğini de gözler önüne serdi.
Öte yandan canlı yayına katılan mağdurların yanı sıra birçok kişi de programa telefonla bağlanarak Özgür Yılmaz tarafından dolandırıldığını iddia etti.
"OLMAYAN DAİREYİ SATTILAR" İDDİASI
Karasu'dan canlı yayına katılan Hasan Ayhan da 3 aracını Özgür B.'ye verdiğini ve karşılığında aldığı dairenin sorunlu çıktığını iddia etti. Ayhan, borcuna karşılık verilen dairenin deprem riski nedeniyle sonradan kat çıkılmış bir bina olduğunu öne sürdü.
Özgür ise binanın durumundan haberdar olmadığını belirterek, "Üzerinden kat alındığından haberim yoktu" dedi.
Canlı yayına bağlanan bir başka kişi de Özgür'ün Kocaali ve Karasu'da iki emlak ofisi üzerinden birçok kişiyi mağdur ettiğini iddia ederek,"Bunlar büyük çete" ifadelerini kullandı.
"ÜSTÜMDEKİ KIYAFETTEN BAŞKA BİR ŞEYİM YOK"
Mağdurların"Tapularımızı geri ver, 7 yıldır bekliyoruz" haykırışları karşısında Özgür Yılmaz, adeta günah çıkardı. Canlı yayında; "Şu an üzerimdekiler dışında hiçbir şeyim yok ama en kısa zamanda telafi edeceğime söz veriyorum" diyerek mağduriyeti gidereceğini iddia etti.
Ancak Müge Anlı, "Paralar nerede yendiyse geri iade edilecek. Tefeciye kaptırdım diyorsun, hem bu insanların paralarını alıyorsun hem tefeciden para alıyorsun. Nereye gidiyor bu paralar?"diyerek olayın peşini bırakmayacağının sinyalini verdi.