Müge Anlı’da 30 yıllık yuva kurtuldu dolandırıcılık çarkı bozuldu!

Programa katılan ve telefonla bağlanan çok sayıda kişi Özgür Yılmaz tarafından dolandırıldığını iddia etti.

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Düzce'de emlakçı olduğunu iddia eden Özgür Yılmaz'ın birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıktı.

ATV ekranlarının vazgeçilmezi Müge Anlı ile Tatlı Sert, yine milyonları ekran başına kilitledi. Düzce'de araç alma hayaliyle yola çıkıp hem iki dairesinden olan hem de kendisine inanmayan eşi tarafından terk edilen Yılmaz Varlı'nın dramı, bugün yerini büyük bir sevince bıraktı.

"HAYAL" SATMIŞ!

Sadece Yılmaz Varlı değil, Özgür Yılmaz tarafından mağdur edildiğini iddia eden 4 kişi daha stüdyodaydı. Canlı yayına görüntülü bağlanan Özgür Yılmaz, "emlakçıyım" dese de Müge Anlı ikna olmadı.

Anlı'nın,"Belgeleriniz emlakçılık için yetersiz, yetki belgeniz nerede?" sorusuyla köşeye sıkışan Yılmaz, "Belgelerimiz bu kadar"diyerek itirafta bulundu.