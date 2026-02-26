4 asgari ücrete ev temizliği: Gündelikçilerin aylığı 120 bin TL'yi buldu
Ev temizliği ateş pahası oldu. Yeni yılla birlikte gelen yüzde 50’ye varan zamlar, ev işlerinde yardımcı arayanları şaşkına çevirdi. 3+1 evler için ortalama 5-6 bin lira talep edilirken, sıfır ev temizliği 13 bin liraya kadar çıktı. Günlüğü 6 bin TL'ye 20 gün çalışanın aylığı 120 bin TL'yi buldu.
Ev temizliği "lüks hizmet" haline geldi. 1+1 evler için "4 saatlik bir temizlik"en az 2 bin TL'ye yükseldi. 2+1 evlere 4 bin 500 TL, 3+1 dairelere 5-6 bin TLfiyat biçildi.
İnşaat sonrası temizlik fiyatlarının ise 13 bin liracivarında olduğu öğrenildi. Günlüğü 6 bin TL'den 20 gün çalışan bir temizlikçinin aylık kazancı 4 asgari ücreti geçti.
Özellikle çalışan kadınların destekçisi olan gündelikçilerin ücret tarifesi dudak uçuklatır hale geldi. Yeni yılla birlikte yapılan yüzde 50'ye varan artışlar ev temizliği yaptırmayı adeta lüks hale getirdi. Stüdyo daireler ve 1+1 evlerde 4 saatlik temizlik için en az 2 bin lira ödemek gerekiyor. Bu fiyat 3 bin 500 liraya kadar çıkıyor. 2+1 evlerin temizliği ortalama 3 bin 500 ile 4 bin 500 lira aralığında değişirken, 3+1 evler için ise ortalama fiyat 5-6 bin lira aralığına çıkıyor. Yazlıklar, şehir merkezine uzak ya da turistik yerler gibi ulaşım konusunda sorun yaşanabilecek bölgelerde ise fiyatlar 5-7 bin lira arasında değişiyor.
EKSTRA ÜCRET DEVRİ GELDİ
Ev temizliği tarifesi; konutun metrekaresi, oda sayısı, tercih edilen temizlik türü (standart, detaylı, inşaat sonrası vb.) ve ek hizmet taleplerine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Özellikle büyük şehirlerde artan talep, personel giderleri ve operasyon maliyetleri, fiyatların farklı aralıklarda oluşmasına neden oluyor. Ayrıca detaylı temizlik veya yüzeysel temizlik istenip istenmediğine göre de fiyatlar artıp azalabiliyor. Bu fiyatlar, bir şirkete bağlı çalışılmadığı takdirde temizliği yapacak kişinin inisiyatifi ile belirleniyor.
Birçok gündelikçi ütü, yemek, cam temizliği vs. için de ekstra ücret talep ediyor. Boş evler için ise farklı bir tarife uygulanıyor. Eşyalı evden daha yüksek paralar isteniyor. 3+1 boş bir ev için istenen fiyat, kiracı sonrası temizlikse 10 bin, sıfır ev ise yani inşaat sonrası temizliği ise 13 bin liraya kadar yükseliyor.
EN AZ 36 BİN TL KAZANÇ
Artan taleplerle birlikte her gün temizlik yapan bir gündelikçi aylık ortalamanın üstünde bir kazanç elde edebiliyor. Örneğin; 1+1 daire için 3 bin lira talep eden kişi haftada 3 günden ayda 12 gün çalışsa 36 bin lira gelir elde ediyor.
Ayın 22 günü çalışması halinde de 66 bin liralık bir kazanca ulaşıyor. Aylık ev yardımcılığı fiyatları ise 25 bin lira ile 100 bin lira arasında değişkenlik gösteriyor. Bu fiyatlar temizlik, ütü ile sınırlı ise daha düşük, iş tanımına yemek yapmak da dahil edilirse çok daha yüksek seviyelere çıkıyor.
SİGORTA DA YAPILIYOR
Ev işlerinde çalışanlar sigortalı da oluyor. Aynı evde ayda 10 gün ve daha fazla çalışan kişiler için uzun vadeli sigorta primi, yani normal sigorta yaptırılması gerekiyor.
Asgari ücret üzerinden günlük ödenecek prim tutarı 426,64, primini düzenli ödeyenler için de 404,62 lira oluyor. Aynı evde ayda 10 günden az çalıştırılan işçiler için ise sadece iş kazası ve meslek hastalığı primi ödeniyor. Bu da günlük 22,02 lira seviyesinde bulunuyor. Sigorta e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Kolay işverenlik uygulaması sayesinde her ay prim hizmet belgesi düzenlemek ve buna bağlı olarak damga vergisi ödemek gerekmiyor. Çalışanların kolay tescil edilebilmesi ve tahsilatın daha kolay yapılabilmesi için SMS ile de işlem yapılabiliyor.
Haber: Ezgi Acer