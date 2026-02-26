4 asgari ücrete ev temizliği: Gündelikçilerin aylığı 120 bin TL'yi buldu

Birçok gündelikçi ütü, yemek, cam temizliği vs. için de ekstra ücret talep ediyor. Boş evler için ise farklı bir tarife uygulanıyor. Eşyalı evden daha yüksek paralar isteniyor. 3+1 boş bir ev için istenen fiyat, kiracı sonrası temizlikse 10 bin, sıfır ev ise yani inşaat sonrası temizliği ise 13 bin liraya kadar yükseliyor.

EN AZ 36 BİN TL KAZANÇ



Artan taleplerle birlikte her gün temizlik yapan bir gündelikçi aylık ortalamanın üstünde bir kazanç elde edebiliyor. Örneğin; 1+1 daire için 3 bin lira talep eden kişi haftada 3 günden ayda 12 gün çalışsa 36 bin lira gelir elde ediyor.