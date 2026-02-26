Yalova'daki komşu kavgasında itiraf: "Savurduğum cisim kucağındaki çocuğa denk geldi"

Baba Muhammed Baca (ortada), eşi Bilge Baca, ifade vermek için Yalova Adliyesi'ne geldi.

"MUHAMMED BACA VE AİLESİ MAĞDURDUR"

Adli tıp raporunun da dosyaya girdiğini söyleyen Avukat Tolga Tayla, "Rapor içerisinde çocuğun kafatasının arka kısmında ciddi bir hasar olduğu da tespit edilmiştir. Torpidoya çarpmayla oluşacak bir hasar değildir. Nitekim medyaya servis edilen görüntülerde, saat 18.55 anlarında Muhammed Baca'nın 112'yi arayarak ve aynı zamanda kaymakamlık makamını arayarak yardım istediği bir görüntü sızmış ve burada 'Çocuğun yüzüne ne oldu' ifadesi geçmiştir. Bu ifade farklı yerlere çekilmektedir. Keza size de göstermek isterim. 18.59'da aynı tarihte çocuğun ev içerisindeki bir video, kaymakamlığa gönderilirken yüzü burada apaçık ortadır. Herhangi bir hasar yoktur. İkra bebeğin son günlerdeki, hastanedeki görüntüler de hepinizin zaten malumudur. Bir torpidoyla çarpmakla değil de zaten 18.59'da çocuğun yüzünde herhangi bir hasar olmamasına rağmen 3-4 saat sonrasında hastanelik oluyor. Torpidoyla oluşan bir şey değildir. Muhammed Baca ve ailesi mağdurdur" diye konuştu.

"FARKLI YORUMLAR YAPMAYA GEREK YOK"

Avukat Tayla,"Bu süreçle ilgili dosyaya girmiş ve süreci takip etmeye başlamış bulunmaktayız. İfadelerde hem Servet hem de Şener vurduğunu kabul etmiştir. Kasti olarak çocuğa yapmadık ama çocuğu Muhammed'in kucağında gördük olarak ifadelerini net olarak söylemişlerdir. İfadelerde bunlar geçmektedir. Bunun üzerine farklı yorumlar yapmaya gerek yok. Servet Bey'le ilgili de evet farklı işlemler yapılacaktır. Son birkaç gündür sanki Muhammed Baca bilinçli olarak burnundan akan kanları İkra bebeğin üzerine akıtarak bir mağduriyet yaratma, mağdur edebiyat yapma çabasında olduğuna yönelik birkaç tane röportajını gördük. Burada halkı da yanlış yönlendirmektedir. Keza gerek ilk hesabında gerekse diğer sosyal mecralarda Muhammed Baca ve ailesine karşı şu an bir itibar suikastı vardır. Muhammed Baca bir hedef olarak göstermiştir. Bugün için buraya gelirken bile sokakta kendisine ters ters bakılarak 'suçlu baba' psikolojisi içerisinde sokulmuştur. Bu durumla ilgili de ayrıca hukuki süreçler başlatılacaktır" dedi.