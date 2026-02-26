Emekliye çift promosyon fırsatı: En az 8 bin TL fark var

SEÇİM ÖNEMLİ Çift aylık alanların çift promosyon imkanı bulunuyor. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Bu da her iki aylığı aynı bankadan almamak. Mevcut durumda hem emekli hem ölüm aylığı alanların promosyon tutarı, iki aylık da aynı bankadan alınıyorsa bu aylıkların toplamına göre hesaplanıyor. Ancak aylıklardan biri başka bankaya taşınırsa iki promosyon birden alma yolu açılıyor. Bu da daha yüksek ödeme alma imkanı sunuyor.

BANKAYA GÖRE ARTIYOR

Taban aylık düzenlemesi kapsamında, emeklilerde en düşük aylık 20 bin, yüzde 50 ölüm aylığı alanlarda da 10 bin lira. Örneğin; kendi emekliliğinden dolayı 20 bin lira aylık alan, eşinden de 10 bin lira ölüm aylığı bulunan kişi, iki ödeme de aynı bankadan yatırılıyorsa, 30 bin liranın olduğu maaş dilimi üzerinden en az 12 bin promosyon alabiliyor. Eğer bu ödemeleri ayrı bankadan alırsa kendi aylığı için en az 12 bin, ölüm aylığı için en az 8 bin lira olmak üzere en az 20 bin lira promosyondan yararlanabiliyor. Yani en düşük promosyonda 8 bin liralık fark ortaya çıkıyor. Promosyon tutarı seçilen bankaya göre daha da artabiliyor. Çünkü kampanyalarla bankaların yaptığı promosyon ödemesi 32 bin liraya kadar yükselmiş durumda. Hatta faizsiz kredi ve indirim gibi imkanlarla bu tutarların üzerine de çıkılabiliyor.