Ramazan’da kilo vermenin 5 altın kuralı: 8-12 saat metoduyla yağ yakma moduna geçin

KİLO: Yapılan çalışmalar bir aylık bir süre de olsa dengeli ve yeterli bitkisel besinlerin hakim olduğu bir beslenme düzeni, spor ve kalori kontrolü ile yaşlılık ve kanser genlerinin inaktif hale gelerek kapandığını; gençlik, sağlık ve onarım genlerinin aktif olarak açıldığını göstermiştir. Rafine karbonhidrat ve rafine bitkisel yağlardan oluşan yemekler, tıka basa karın doyurmak, şerbetli tatlılar, tam yağlı beyaz peynir, meyve suları, kolalı içecekler kilo vermenin en büyük engelleridir. İftar ve sahur mutlaka yavaş yavaş yapılmalıdır. Besinler iyi çiğnenmeli, tokluk merkezinin harekete geçmesi için zaman tanınmalıdır.

RAFİNE ŞEKERDEN UZAK DUR:Sofra şekeri (çay şekeri), fruktozlu mısır şurubu, süt şekeri, bal, pekmez, marmelat, sütlü çikolata, meyve suları ve meyve konsantreleri rafine şeker olarak adlandırılan gıdaların başlıcalarıdır. Rafine şeker ayrıca marketlerdeki pek çok fabrikasyon ürünü ambalajlı gıdada değişik isimlerle ve değişik oranlarda yer almaktadır. Beyaz undan imal edilen pastane ürünleri de rafine şeker gibi değerlendirilmelidir. Simit, poğaça, kek, pasta, pizza, hamburger, lavaş, pide, bisküvi bunlardan başlıcalarıdır. Bu tür ürünlerden uzak durmak sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Ramazanda bu tür gıdaları tüketmemek kilo vermeyi ve sağlıklı olmayı sağlar.