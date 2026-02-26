Başkan Erdoğan'dan Torino fatihi Galatasaray'a tebrik telefonu

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların turu geçmesinin ardından ilk kutlama telefonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu

Son 16'ya kalma başarısının ardından Galatasaray'ı telefonla arayan Başkan Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi kutladı.



SON 16 DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ



Teknik Direktör Okan Buruk, "Doğum günü hediyesi olsun size Cumhurbaşkanım." diyerek özel bir jest yaptı.

Başkan Erdoğan maç sonrası Galatasaray'ı tebrik etti. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır)



53 NUMARA GEREĞİNİ YAPTI



Başkan Erdoğan ise uzatmaların son dakikalarında turu perçinleyen golü atan Barış Alper Yılmaz'ı özel olarak tebrik etti. Erdoğan, "53 numarayla gereğini yaptın."dedi.