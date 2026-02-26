Başkan Erdoğan'dan Torino fatihi Galatasaray'a tebrik telefonu
Juventus’a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına rağmen Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya yükselen Galatasaray’a ilk tebrik Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan’ın teknik heyet ve futbolcularla tek tek görüşerek başarıyı kutladığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı ekip tur sevincini telefonun ardından ikiye katladı.
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Juventus'a deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray'ı telefonla arayarak turu geçme başarısını kutladı.
- Erdoğan, telefon görüşmesinde teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda uzatmalara giden maçta Juventus'a 3-2 yenilmesine rağmen son 16 turuna yükseldi. Sarı-kırmızılıların turu geçmesinin ardından ilk kutlama telefonu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik telefonu
Son 16'ya kalma başarısının ardından Galatasaray'ı telefonla arayan Başkan Erdoğan, sarı-kırmızılı ekibi kutladı.
SON 16 DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ
Teknik Direktör Okan Buruk, "Doğum günü hediyesi olsun size Cumhurbaşkanım." diyerek özel bir jest yaptı.
53 NUMARA GEREĞİNİ YAPTI
Başkan Erdoğan ise uzatmaların son dakikalarında turu perçinleyen golü atan Barış Alper Yılmaz'ı özel olarak tebrik etti. Erdoğan, "53 numarayla gereğini yaptın."dedi.
TEKNİK EKİP VE FUTBOLCULARLA TEK TEK GÖRÜŞTÜ
Aktarılan bilgilere göre Başkan Erdoğan, telefon görüşmesinde teknik ekip ve futbolcularla tek tek konuşarak tebriklerini iletti. Sarı-kırmızılılar, Juventus deplasmanının ardından son 16 biletini almanın moralini yaşarken, bu temasın ardından kutlamalar devam etti.