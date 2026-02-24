Epstein'ın skandal nüfusu azaltma planı: Orman yangınları, yaşlıların idamı...

Krauss yazışmalarda Batı Antarktika'nın buz tabakasının benzeri görülmemiş bir hızla eridiğini belirterek Epstein'i verileri cımbızla çekmekle itham etti.

Epstein, iklim değişikliğini sorgulayan içerikler paylaştı ve Palm Beach'te Trump çevresiyle yaptığı sohbetlerde küresel ısınmanın çözülebilir bir sorun olup olmadığını şüpheyle karşıladığını aktardı.

Epstein, orman yangınlarının türler için potansiyel olarak iyi bir şey olduğunu ifade etti.

Epstein yazışmalarda yaşlıların ve güçsüzlerin toplu olarak idam edilmesinin mantıklı olduğunu öne sürdü.

Jeffrey Epstein, 2016 yılında fizikçi Lawrence Krauss ve bilişsel bilimci Joscha Bach ile yaptığı e-posta yazışmalarında iklim değişikliğini aşırı nüfusla başa çıkmak için iyi bir yol olarak nitelendirdi.

Pedofili finansörü Epstein ile ilgili yayımlanan belgelerdeki yazışmalarda, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlamasıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein 'in iklim değişikliğini aşırı nüfusu frenlemenin bir aracı olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

E-POSTALAR ORTAYA ÇIKARDI

2013 ve 2016 yılları arasında yazılan e-postalarda Epstein, o dönemde Arizona Eyalet Üniversitesi Origins (Köken) Projesi direktörü olan fizikçi Lawrence Krauss ve yapay zeka ve bilinç çalışmalarıyla tanınan bilişsel bilimci Joscha Bach ile yazıştı.

Yazışmalar, Ocak 2013'te Krauss'un Epstein'a New York Times'ta yayımlanan, politikacıların, iklim değişikliği ve nükleer tehditler konusunda bilim insanlarının uyarılarını ciddiye almaları gerektiğine dair bir köşe yazısını göndermesiyle başladı.

Epstein, yanıtında bu görüşlere tam katılmadığını ama Krauss'un kararlarını destekleyeceğini söylerken, Krauss'un yanıtı "Her zamanki gibi iyi bir arkadaşsın."oldu.