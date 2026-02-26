CHP'li Sarıyer Belediyesi kültür merkezini rant kapısına çevirdi: İki belediye yetkilisi görevden alındı

Müjdat Gezen'in yapımcısı Mehmet Uslu'nun firması 35 günlük kullanım için işletmeci Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödedi, kalan tutar ödenmeyince tiyatro ekibi merkeze alınmadı.

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından Sarıyer Belediyesi'ne tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin ticari faaliyetlere açıldığı iddiasıyla İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alındı, memur Galip Ceylan 3 ay görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul'da CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne, İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere devredilmemesi şartıyla "belediye hizmet alanı" olarak tahsis edilen Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'yle ilgili skandal büyüyor.

Sarıyer Belediyesi. (Bu haberdeki görseller AA ve takvim.com.tr'den alınmıştır)

İKİ KİŞİ GÖREVDEN ALINDI

Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre merkezlerin tahsis şartlarına aykırı şekilde ticari faaliyetlere açıldığı iddiaları sonrası Sarıyer Belediyesi'nde görevden alınmalar başladı. İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alınırken, kültür merkezlerinden sorumlu memur Galip Ceylan ise 3 ay süreyle görevden uzaklaştırıldı. Yaşanan skandala ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Belediye, 2022-2025 yılları arasında kültür merkezlerinin işletmesini Bilal Mavi'ye verdi. Ticari faaliyet yürütülmemesi gereken merkez için ihale açıldığı, ancak ihale süresi dolmasına rağmen merkezlerin yeni ihale yapılmadan Mavi tarafından işletilmeye devam ettiği öne sürüldü. Merkezlerin salonları ile otoparklarının ticari organizasyonlara tahsis edildiği kaydedildi.

Müjdat Gezen

GEZEN'İN YAPIMCISINA FATURA KESTİM

Skandala ilişkin iddialar arasında, usta oyuncu ve tiyatrocu Müjdat Gezen'in ekibiyle birlikte Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'ni (BKSM) oyun provası için kullanmak istediği, 35 günlük kullanım bedeli olarak 2.5 milyon lira istendiği yer almıştı. İddiaya göre Gezen'in yapımcısı Mehmet Uslu'nun Kolektif isimli firması ilk etapta Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödeme gerçekleştirdi. Kalan tutarın ödenmemesi üzerine tiyatro ekibinin merkeze alınmadığı, bunun üzerine Gezen'in ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayarak durumu ilettiği öne sürülmüştü.