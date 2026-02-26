Şehit İbrahim Bolat son ana kadar uçağı kurtarmaya çalıştı

Şehit İbrahim Bolat Kahraman Pilot Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve oldukça işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı değerlendiriliyor. Uçağın, otoyola 10 metre kala düşmesi büyük bir faciayı engelledi. Pilotun uçuş esnasında'uçucu vertigosu' olarak bilinen uzaysal dizoryantasyona yakalandığı ve uçağın pozisyonunu, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı değerlendiriliyor.

Uçağın düştüğü bölge



Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda şehit pilot için tören düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti. Şehidin kızı Nil Bolat tören boyunca gözyaşı döktü. Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.