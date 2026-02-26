Şehit İbrahim Bolat son ana kadar uçağı kurtarmaya çalıştı
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Kobra filosuna ait F-16 savaş uçağı önceki gece, kalkıştan 3 dakika sonra düştü. Şehit olan pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın son ana kadar uçağı kontrol etmeye çalıştığı öğrenildi.
Balıkesir'deki 9. Ana Jet Üssü'nde bulunan 191. 'Kobra' Filo Komutanlığı'na ait F-16 savaş uçağı önceki gece 00.49'da Yunanistan hava sahası sınırını kontrol amaçlı acil uçuş için havalandı. Uçak kalkıştan 3 dakika sonra İstanbul İzmir otoyolunun kenarına Naifli köyü bölgesine düştü.
Yoğun yağışın etkili olduğu kaza bölgesinde Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat şehit oldu. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Otoyol kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, 1 Başsavcı, 1 Başsavcı vekili ve 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirerek olay yerine gönderdi.
UÇAĞI TERK ETMEDİ
Şehit pilotun uçağın düşmesinden saniyeler önce uçağı tahliye ettiği, ancak paraşütün, zemine yakın bir mesafede açılması nedeniyle havayla dolmadığı anlaşıldı.
Kahraman Pilot Bolat'ın uçağı son ana kadar kontrol etmeye çalıştığı ve oldukça işlek olan otoyola düşmemesi için çabaladığı değerlendiriliyor. Uçağın, otoyola 10 metre kala düşmesi büyük bir faciayı engelledi. Pilotun uçuş esnasında'uçucu vertigosu' olarak bilinen uzaysal dizoryantasyona yakalandığı ve uçağın pozisyonunu, uçağın yeryüzüne göre mesafesini algılamakta zorlandığı değerlendiriliyor.
Balıkesir 9. Ana Jet Üssü Komutanlığı'nda şehit pilot için tören düzenlendi. Törene katılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, şehidin eşi Ayşe Nilay Bolat ve 10 yaşındaki kızı Nil Bolat'a taziyelerini iletti. Şehidin kızı Nil Bolat tören boyunca gözyaşı döktü. Tören sırasında iki F-16 uçağı şehide saygı uçuşu yaptı. Şehidin naaşı, memleketi İzmir'de Hacı Mustafa Beşikçioğlu Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze töreni sonrası Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.
SON FOTOĞRAFI
Şehit Binbaşı Polat'ın görev arkadaşlarıyla çektirdiği son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafın arka planında, "Ey ana! Eğer oğlun bir asuman aşkına tutulmuşsa, bırak uçsun" yazdığı görüldü. Diğer yandan Şehit Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın 2020 yılında, görev yaptığı Konya Ana Jet Üssü'nde çekilen bir videoda, "Göklerdeki istikbalimiz için buradayız" demesi yürekleri dağladı.