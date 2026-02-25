Yüreğinde millet sevdası ardında milyonların duası: Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında!
Kasımpaşa'nın dar sokaklarından dünya siyasetinin merkezine uzanan, ömrünü aziz Türk milletine ve "Büyük Türkiye" davasına adayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan 72 yaşında... Girdiği her seçimden milletinin büyük teveccühüyle zaferle çıkan, vesayet odaklarına karşı dimdik duran ve mazlum coğrafyaların gür sesi olan Başkan Erdoğan için AK Parti "Nice Yıllara Reis" isimli doğum günü şarkısı ve özel video klip hazırladı.
