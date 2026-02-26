Fenerbahçe mucize peşinde! Tedesco'dan mecburi rotasyon
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, play-off turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanına konuk olacak. İlk maçı sahasında 3-0 kaybeden sarı-lacivertliler, tur için tüm şansını zorlayacak. Çok sayıda sakat oyuncunun bulunduğu Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, İngiliz ekibi karşısında sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde netleştirdi. Kanarya'da stoper ikilisi Yiğit Efe ve Mert Müldür olacak. İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı muhtemel 11'i...
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında perşebe günü İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.
City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.
7 EKSİK
Fenerbahçe, Nottingham Forest deplasmanında 7 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde Fred Rodrigues ve sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, cezaları nedeniyle zorlu karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı saıra sakatlıkları bulunan Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü de takımlarını yalnız bırakacak.
Öte yandan kaleci Mert Günok ve Anthony Musaba da statü gereği sahada yer alamayacak.
TUR İHTİMALLERİ
Fenerbahçe'nin İngiltere'de turu geçmek için karşılaşmadan 4 farklı galibiyetle ayrılması gerekecek.
Her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 ve 2 farklı yenilgilerde de ev sahibi ekip tur atlayacak.
Müsabakanın 3 farklı Fenerbahçe galibiyetiyle tamamlanması durumunda ise karşılaşma uzatmaya gidecek.
Uzatmalarda skorun değişmemesi durumunda ise turu geçen ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sahaya süreceği 11'i önemli ölçüde belirledi.
İşte sarı-lacivertlilerin Nottingham Forest maçı muhtemel 11'i:
Tarık, Semedo, Mert, Yiğit Efe, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Nene, Kerem, Cherif