Fenerbahçe mucize peşinde! Tedesco'dan mecburi rotasyon

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında perşebe günü İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile deplasmanda karşılaşacak.

City Ground'da oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak müsabakayı İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Mariani'nin yardımcılıklarını İtalya Futbol Federasyonundan Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Matteo Marchetti olacak.