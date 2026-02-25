CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi





Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıda yer almadı. Bu isimler arasında yurt dışında olduğunu için mazeret bildiren de oldu, hiç çağrılmadığı söylenenler de.



"SALICI" KRİZİ: DAVET EDİLMEDİĞİM MASAYA GELMEM



Oğuz Kaan Salıcı için ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



6 Ok'taki bağlantılarımız Salıcı'nın yemek için Köşebaşı isimli mekana geldiğini, burada toplantı yapan CHP'li grupla karşılaşınca "Çağrılmadığım masaya gitmem" dediğini aktardı.



Parti içi muhalefet bu toplantıları aşama aşama olarak niteliyor. Farklı büyükşehirlerde yapılacak toplantılara daha çok aktif milletvekilinin katılacağı, Oğuz Kaan Salıcı'nın da İstanbul'daki toplantıya davet edileceği söyleniyor.







CHP'Lİ KAYNAKLARIMIZA SORDUK: TOPLANTILAR BÖLGE BÖLGE DEVAM EDECEK



CHP'deki kaynaklarımız toplantıların bölgesel şekilde devam edeceğini bildirdi. Marmara'da İstanbul, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Mersin ya da Adana, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Gaziantep'te toplantılar yapılacağını öğrendik.



ÇAĞRI HEYETİ TAKVİM'DEN ÇAĞRI YAPTI: GELİN BABA EVİMİZDE TOPLANALIM



İstanbul'daki toplantı için ise Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.



Çağrı Heyeti'ne toplantının il binasında yapılma ihtimalini sorduk, "Burası partimizin baba evi. Partililerimizi baba evinde ağırlamaktan gurur duyarız"yanıtını aldık.



Temas kurduğumuz bir başka CHP'li isim ise toplantıda bazı kararların alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.