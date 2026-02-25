CHP "Köşebaşı"larda çıkış arıyor! İsim isim sır toplantıya katılan vekiller | Yeni durak İstanbul il binası mı? | Oğuz Kaan Salıcı krizi
CHP Ankara'daki "Köşebaşı"larda çıkış yolu arıyor. Parti içi muhalefetin 6.5 saatlik sır toplantısına dair detayları Takvim.com.tr açıklıyor. CHP içinden edindiğimiz bilgilere göre; Deniz Demir, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç ve Orhan Sarıbal'ın aralarında bulunduğu 14 aktif milletvekili toplantıya katıldı. Yemek için toplantının yapıldığı mekana gelen Oğuz Kaan Salıcı'nın ise CHP'li grupla karşılaşınca "Çağrılmadığım masaya gitmem" dediği öne sürüldü. CHP'deki kaynaklarımız toplantıların büyükşehirlerde devam edeceğini bildirirken İstanbul için Sarıyer'deki il binası gündemde.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde partinin gidişatından memnun olmayıp "3. yol arayanlar" bir araya geldi.
Aralarında mevcut ve eski milletvekilleri, il başkanları, PM üyeleri ve belediye başkanlarının da olduğu Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın 42 isim Ankara'da 6.5 saatlik gizli bir görüşme yaptı. Genel Merkez'deki Silivri tahakkümü ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarına sahip çıkılmasına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor" mesajı verildi.
CHP "KÖŞEBAŞI"LARDA ÇIKIŞ YOLU ARIYOR! TAKVİM SIR TOPLANTININ İZİNİ SÜRDÜ
Takvim.com.tr, CHP Genel Merkezi'ni sarsan toplantının izini sürdü.
CHP içindeki kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgiye göre toplantı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, CHP milletvekilliği ve İstanbul İl Başkanlığı da yapmış olan Ali Özcan'ın çağrısıyla Çankaya Oran'daki Köşebaşı isimli mekanda yapıldı.
MASADA KİMLER VARDI? İŞTE TOPLATIYA KATILAN "SADIK" VEKİLLER
CHP'de aktif görevde olan 14 milletvekilinin organizasyona katıldığı öğrenildi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da toplantıdaydı.
CHP İstanbul İl Başkanlığı Çağrı Heyeti Başkanı Gürsel Tekin'in "davetli" olarak toplantıya iştirak etti. Tekin'in yanı sıra Berhan Şimşek, Gaye Usluer, Müslüm Sarı, Ali Haydar Fırat gibi isimler boy gösterdi.
Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın toplantıda yer almadı. Bu isimler arasında yurt dışında olduğunu için mazeret bildiren de oldu, hiç çağrılmadığı söylenenler de.
"SALICI" KRİZİ: DAVET EDİLMEDİĞİM MASAYA GELMEM
Oğuz Kaan Salıcı için ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
6 Ok'taki bağlantılarımız Salıcı'nın yemek için Köşebaşı isimli mekana geldiğini, burada toplantı yapan CHP'li grupla karşılaşınca "Çağrılmadığım masaya gitmem" dediğini aktardı.
Parti içi muhalefet bu toplantıları aşama aşama olarak niteliyor. Farklı büyükşehirlerde yapılacak toplantılara daha çok aktif milletvekilinin katılacağı, Oğuz Kaan Salıcı'nın da İstanbul'daki toplantıya davet edileceği söyleniyor.
CHP'Lİ KAYNAKLARIMIZA SORDUK: TOPLANTILAR BÖLGE BÖLGE DEVAM EDECEK
CHP'deki kaynaklarımız toplantıların bölgesel şekilde devam edeceğini bildirdi. Marmara'da İstanbul, Ege'de İzmir, Akdeniz'de Mersin ya da Adana, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır ve Gaziantep'te toplantılar yapılacağını öğrendik.
ÇAĞRI HEYETİ TAKVİM'DEN ÇAĞRI YAPTI: GELİN BABA EVİMİZDE TOPLANALIM
İstanbul'daki toplantı için ise Gürsel Tekin'in Çağrı Heyeti olarak başkanlık makamında oturduğu Sarıyer'deki İstanbul İl Binası seçeneği masada.
Çağrı Heyeti'ne toplantının il binasında yapılma ihtimalini sorduk, "Burası partimizin baba evi. Partililerimizi baba evinde ağırlamaktan gurur duyarız"yanıtını aldık.
Temas kurduğumuz bir başka CHP'li isim ise toplantıda bazı kararların alındığını, bu kararların önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını açıkladı.
USLUER: DERDİMİZ VE DEĞİŞSİN İSTEDİKLERİMİZ VAR
Öte yandan CHP'li Gaye Usluer katıldığı bir yayında toplantı için "Gizli değil, özel bir toplantıydı.. Bizim bir derdimiz ve değişsin istediklerimiz var bu yüzden cesaretle yola çıkılması gerektiğini düşünüyoruz... Hepimizin ortak derdi CHP'nin iktidar olması..." dedi.