CHP'li CHP'liye operasyon çekti! Tolgahan Erdoğan Takvim'de açıkladı: Ali Mahir Başarır ve Zeybek'in dosyalarını Özgür Karabat göndertti

Eski CHP üyesi ve "şaibeli kurultay" davalarının tanığı Tolgahan Erdoğan , Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 500 bin dolarlık "sus" rüşvetinin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.





Rüşvetin teklif edildiği masanın görüntüsünü TAKVİM'le paylaştı.



Özgür Karabat'ın daha önce de kendisine"aylık 15 bin dolar" ve"yeni açılacak Koza TV'de iş" şeklinde siyasi rüşvet teklif ettiğini söyleyen Erdoğan, "Nefes Gazetesi'nde de yer açabileceklerini vadettiler"şeklinde konuştu.

Tolgahan Erdoğan'a 500 bin dolar ʺsusʺ rüşveti teklif eden iş insanı Turgut Koç ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in samimi olduğu biliniyor (Takvim.com.tr)



CHP'Yİ SARSAN BOMBA İTİRAF: DOSYALARI TURGUT KOÇ ARACILIĞIYLA BANA SERVİS ETTİLER



Öte yandan CHP'yi sarsacak bomba bir itiraf geldi.



Tolgahan Erdoğan, Veli Ağbaba - Özgür Karabat ikilisinin CHP'deki bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkanvekiline operasyon çektiğini "Dosyaları el altından bana kaç kez servis ettiler" diyerek anlattı.



Ağbaba ve Karabat'a Takvim'de "Hodri Meydan" diyen Erdoğan, dosyaların CHP'li iş insanı Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini beyan etti.



Gelen dosyalar sadece bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkanvekili ile sınırlı değildi... İBB dosyasında adı geçenler de bu dosyalarda yer alıyordu.