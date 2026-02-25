CHP'li CHP'liye operasyon çekti! Tolgahan Erdoğan Takvim'de açıkladı: Ali Mahir Başarır ve Zeybek'in dosyalarını Özgür Karabat göndertti
CHP "el altından dosya" skandalı ile çalkalanıyor. Bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkanvekili hakkındaki yolsuzluk dosyalarının CHP'li iş insanı Turgut Koç aracılığıyla Tolgahan Erdoğan'a servis edildiği ortaya çıktı. Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'e konuşan Erdoğan, dosyası gelen grup başkanvekilinin Ali Mahir Başarır, genel başkan yardımcısının da Gökhan Zeybek olduğunu açıkladı. "Bunları bana Özgür Karabat göndertti" dedi. Tolgahan Erdoğan, Özgür Karabat ve Veli Ağbaba'ya "Keşke bana dava açsa da ben de elimdeki belgelerimi sunsam" sözleriyle meydan okudu.
Eski CHP üyesi ve "şaibeli kurultay" davalarının tanığı Tolgahan Erdoğan, Takvim.com.tr'ye özel açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, 500 bin dolarlık "sus" rüşvetinin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat'ın yönlendirmesiyle Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini anlattı.
Rüşvetin teklif edildiği masanın görüntüsünü TAKVİM'le paylaştı.
Özgür Karabat'ın daha önce de kendisine"aylık 15 bin dolar" ve"yeni açılacak Koza TV'de iş" şeklinde siyasi rüşvet teklif ettiğini söyleyen Erdoğan, "Nefes Gazetesi'nde de yer açabileceklerini vadettiler"şeklinde konuştu.
CHP'Yİ SARSAN BOMBA İTİRAF: DOSYALARI TURGUT KOÇ ARACILIĞIYLA BANA SERVİS ETTİLER
Öte yandan CHP'yi sarsacak bomba bir itiraf geldi.
Tolgahan Erdoğan, Veli Ağbaba - Özgür Karabat ikilisinin CHP'deki bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkanvekiline operasyon çektiğini "Dosyaları el altından bana kaç kez servis ettiler" diyerek anlattı.
Ağbaba ve Karabat'a Takvim'de "Hodri Meydan" diyen Erdoğan, dosyaların CHP'li iş insanı Turgut Koç tarafından kendisine iletildiğini beyan etti.
Gelen dosyalar sadece bir genel başkan yardımcısı ve bir grup başkanvekili ile sınırlı değildi... İBB dosyasında adı geçenler de bu dosyalarda yer alıyordu.
Takvim.com.tr Haber Sorumlusu Ahmet Zeren'in konuya ilişkin sorularını yanıtlayan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
Özgür Karabat ve Veli Ağbaba, partide hangi genel başkan yardımcılarıyla ilgili dosyaları bu arkadaş aracılığıyla bana defaatle gönderdiniz? Özellikle diyorum Özgür Karabat ve Veli Ağbaba... Partide şu anda mevcut başka hangi genel başkan yardımcılarının parti içindeki yolsuzluk, İBB dosyalarında adı geçen bazı isimlerin dosyalarını el altından bana kaç defa gönderdiniz?
Bir genel başkan yardımcısı, bir de grup başkanvekili hakkında dosyaları çokça kez servis ettiler.
Beni madem tanımıyorlar, beni bilmiyorlar... Peki yine keza, hangi kendileriyle ilgili sosyal medyada yazmamamla ilgili, yine bazı kendilerine yakın belediye başkanlarıyla ilgili ricalarda bulundular mı, bulunmadılar mı?
Yani hani beni tanımıyorlar, Tolgahan Erdoğan'ı hiç tanımıyorlar!
"BANA DAVA AÇSINLAR ELİMDEKİ BELGELERİ SUNAYIM"
"Ben de bunların hepsi var. Haberler de hala durur" durur diyen Erdoğan, "Özgür Karabat ve Veli Ağbaba keşke bana dava açsa da ben de elimdeki belgelerimi sunsam"şeklinde konuştu.
ALİ MAHİR BAŞARIR ESKİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ARAYA SOKTU
Erdoğan, Ali Mahir Başarır'a da "Ekranlarda esip gürlüyor ama benimle görüşmek için araya eski belediye başkanlarını sokuyor"diyerek rest çekti.
TAKVİM AÇIKLIYOR... İŞTE CHP'DE OPERASYON ÇEKİLEN İKİ İSİM
Tolgahan Erdoğan'ın "bir genel başkan yardımcısı, bir de grup başkanvekilinin dosyaları el altından bize geldi"beyanı sonrası gözler CHP Genel Merkezi'ne çevrildi.
Erdoğan'ın sıklıkla Ali Mahir Başarır hakkındaki dosyaları paylaştığı biliniyor. Belge belge dosyası gelen, Mersin'deki her icraatı fişlenen Grup Başkanvekilinin Ali Mahir Başarır olduğunu öğrenildi.
El altından dosyası servis edilen Genel Başkan Yardımcısı ise Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP Yerel Yönetimlerden ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek.
TOLGAHAN ERDOĞAN: DOSYALARI BANA ÖZGÜR KARABAT GÖNDERDİ
Tolgahan Erdoğan her iki ismi de teyit etti. Ahmet Zeren'e verdiği demeçte "Dosyaları bana Özgür Karabat göndertti"dedi.
Erdoğan, önceki akşam katıldığı bir yayında da "Özgür Karabat ve Veli Ağbaba keşke bana dava açsa da ben de elimdeki belgelerimi sunsam"demişti.
BİRİ İMAMOĞLU'NUN KASASI DİĞERİ "AĞABEYİ"
Bilindiği üzere Karabat için "İmamoğlu'nun kasası" deniliyor. Gökan Zeybek'in de İmamoğlu'na yakınlığı ele alınınca bu durum CHP'deki hizip çatışması olarak yorumlanıyor.