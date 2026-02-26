Spor yazarları Juventus-Galatasaray maçını değerlendirdi

Sara kaçırdı, Juventus attı. Kalemizde ikinci golü gördük. Bu kez Uğurcan'ın çabası yetmedi. Gatti, Juventus'u 2-0 öne geçirdi. Bu gol, Juventus'u iyice havaya soktu. Tribünlerin tura olan inancı arttı. Gereksiz yere stres yaptık, çok top kaybı ile oynamaya başladık. Neden bu kadar panik yaptık! Çok rahat pozisyonlara girdik. Perin'in koruduğu kaleyi art arda şutlarımızla dövdük! Çok zor bir maç oldu bizim adımıza! Juventus 10 kişi kalınca çok daha iyi oynadı.

Juventus, McKennie ile 3. golü buldu. Aman Allahım! Bu bir kabus olmalı! 10 kişi kalan Juventus'tan peş peşe goller yemek de neyin nesidir! Uzatma anlarında gol canavarı Osimhen ve Barış Alper'in golleri ile turu geçtik. Osimhen ve Barış Alper yıldızlaştı, Uğurcan Çakır da muazzam kurtarışları kalesinde duvar ördü. İlk maçtaki büyük avantaj, bizi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşıdı! İyi ki Juventus'u Rams Park'ta paramparça etmişiz!

MUSTAFA ÇULCU-HELAL OLSUN Galatasaray ilk maçın skor avantajı ile öz güvenli ve iyi başladı. Osimhen liderliğinde ön alan baskısını iyi yaptı. Kenan Yıldız müthiş oynadı. Uğurcan ilk yarıda çok iyiydi. Galatasaray geçişlerde final paslarında başarısız olunca bir türlü beklediği golü bulamadı. Rakip 10 kişi kaldı ama panikleyen Galatasaray olunca Juventus her şeyi göze aldı, yüklendikçe yüklendi, maçı uzatmaya taşıdı. Okan hocayı uzatmalarda attığı golle Osimhen ipten aldı. Barış Alper turu getirdi. Aldığı transfer ücreti Osimhen'e anasının ak sütü gibi helal olsun.

Joao Pinheiro'nun ismi açıklandığı andan itibaren İtalyanlar hakeme baskı kurdu. Demek ki bu psikolojik saha dışı harp ve baskı iklimi sadece bizde yokmuş. Maçta Spalletti 4. hakem ve hakem üzerinden baskıya hep devam etti. 2026 Dünya Kupasında görev alacak UEFA'nın güven duyduğu isim 38 yaşında 10 yıllık FİFA hakemi Pinheiro bu tecrübeye rağmen maç kızışınca kontrolde zorlandı.