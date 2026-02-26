CHP'li Ali Doğan akraba ve arkadaşlarını Nizip Belediyesi'nde işe aldı

İstifa eden meclis üyesi, atanan akrabaların 75-80 bin lira maaş aldığını belirterek durumun düzeltilmesini istedi.

Göreve getirilen isimlerden sadece Abdurrahman Zorlu'nun başka kamu kurumundan transfer olduğu, diğerlerinin seçim sonrası göreve başladığı öğrenildi.

Ali Doğan, 31 Mart 2024 seçimlerinde Nizip'te belediye başkanı seçilmiş ve CHP 1994'ten bu yana ilk kez bu ilçede belediye başkanlığını kazanmıştı.

CHP'li Belediye Meclis Üyesi Habeş Doğan, başkanın akrabalarını görevlendirmesine tepki göstererek hem partiden hem de meclis üyeliğinden istifa etti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde CHP'li Belediye Başkanı Ali Doğan, 2 damadını, bacanağını, kayınbiraderini, eniştesini, eski şoförünü ve ilkokul arkadaşını belediyede müdür olarak görevlendirdi.

G aziantep'in Nizip ilçesinde 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li belediye başkanı Ali Doğan, ailedeki 2 damadını, bacanağını, kayınbiraderini, eniştesini, eski şoförü ve ilkokul arkadaşını belediyede müdür yaptı. Doğan'ın akrabalarını çeşitli müdürlüklere getirmesi kendi partililerinden bile tepki gördü.

CHP'li Ali Doğan (Haberin fotoğrafları Takvim Foto Arşiv'e aittir)

Bir CHP'li meclis üyesi zehir zemberek açıklama yapıp hem görevinden hem de partiden istifa etti. 2019-2024 yılları arasında Karkamış ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Ali Doğan 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde aday gösterildiği Nizip'te belediye başkanı seçildi.

İLK İCRAATI AKRABALARINI İŞE ALMAK OLDU



Ali Doğan'ın seçilmesiyle birlikte 1994'ten bu yana ilk kez Nizip'te CHP belediye başkanlığını kazandı. Başkan Ali Doğan'ın koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı yakın akrabalarını işe almak oldu.