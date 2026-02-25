Beşiktaş'tan Souffian El Karouani hamlesi

Africafoot'ta yer alan habere göre Ocak ayında da gündeme gelen 25 yaşındaki sol bek için sezon sonunda resmi adım atılması planlanıyor. 2023'ten bu yana Utrecht'te forma giyen El Karouani'nin, Beşiktaş'tan gelecek teklife sıcak baktığı aktarıldı.

Ara transferde önemli takviyelere imza atan Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi sürpriz bir isim öne çıktı. Siyah-beyazlıların, Hollanda ekibi Utrecht forması giyen Souffian El Karouani'yi yakından takip ettiği belirtildi.



AVRUPA'DAN RAKİPLER VAR

Fas Milli Takımı'nda da görev yapan El Karouani, bu sezon 38 resmi maçta 3 gol ve 16 asistlik performans sergiledi. Haberde, oyuncunun Bayer Leverkusen ve Marsilya tarafından da izlendiği vurgulandı.

ÇOK YÖNLÜ PROFİL

Piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Faslı futbolcu; sol bek, sol kanat ve merkez orta saha pozisyonlarında görev yapabiliyor. Hücum katkısıyla öne çıkan El Karouani, kariyerinde NEC Nijmegen ve Utrecht formalarıyla asist performansıyla dikkat çekti.

Futbola NEC Nijmegen altyapısında başlayan 25 yaşındaki oyuncu, kariyeri boyunca Hollanda'da forma giydi. Beşiktaş'ın, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan El Karouani için bonservis bedeli ödemeden transferi tamamlama ihtimalini değerlendirdiği ifade edildi.