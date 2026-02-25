Stephen Hawking'in bikinili Epstein arşivi! Bill Gates'ten Rus kadın itirafı
Epstein sapkınlığından kendisini aklamaya çalışan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, iki Rus kadınla yaşadığı gizli ilişkileri itiraf edip çalışanlarından özür diledi. Dünyaca ünlü fizikçi Stephen Hawking’in "Pedofil Adası"nda bikinili kadınlarla çekilmiş yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
Microsoft kurucusu milyarder Bill Gates, Epstein ile bağı nedeniyle özür diledi ve kendisini aklamaya çalıştı. Öte yandan fizikçi Stephen Hawking'in Epstein dosyalarında yanında iki bikinili kadın ile kokteyl içerken fotoğrafı ortaya çıktı.
HAWKING'İN BİKİNİLİ KIZLARLA FOTOĞRAFLARI ÇIKTI
Hawking'in fotoğrafları Adalet Bakanlığı tarafından yayınlanan son belgeler arasında yer aldı. 2018'de 76 yaşında hayatını kaybeden Hawking, geçmişte Epstein'in "Pedofil Adası" olarak da bilinen Little St James'te fotoğraflanmıştı.
Epstein tarafından finanse edilen bir konferansa katılmak üzere Mart 2006'da 21 bilim insanından oluşan bir grupla ABD Virgin Adaları'na bir geziye çıkmıştı.
Fotoğraflardan birinde Hawking, bir grup insanla birlikte barbekü yaparken görülmüş; ikincisinde ise bir denizaltının içinden adanın deniz tabanının gezildiği bir tur dikkat çekmişti.
Hawking'in yanında iki bikinili kadın ile kokteyl içerken fotoğrafı ortaya çıktı.
GATES'TEN BİR İTİRAF BİR ÖZÜR
Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile yakınlığı milyonlarca belgede ortaya çıkan Bill Gates ise iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu kabul etti ancak bu ilişkilerin Epstein kurbanlarıyla bağlantılı olmadığını iddia etti. Ayrıca Epstein ile bağı nedeniyle çalışanlarından özür diledi.
The Wall Street Journal'a göre Gates, çalışanlarına Epstein ile vakit geçirmenin ve vakıf yöneticilerini hükümlü cinsel suçluyla yapılan görüşmelere dahil etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi.