Stephen Hawking'in bikinili Epstein arşivi! Bill Gates'ten Rus kadın itirafı

Gates

GATES'TEN BİR İTİRAF BİR ÖZÜR

Pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile yakınlığı milyonlarca belgede ortaya çıkan Bill Gates ise iki Rus kadınla ilişkisi olduğunu kabul etti ancak bu ilişkilerin Epstein kurbanlarıyla bağlantılı olmadığını iddia etti. Ayrıca Epstein ile bağı nedeniyle çalışanlarından özür diledi.

The Wall Street Journal'a göre Gates, çalışanlarına Epstein ile vakit geçirmenin ve vakıf yöneticilerini hükümlü cinsel suçluyla yapılan görüşmelere dahil etmenin büyük bir hata olduğunu söyledi.