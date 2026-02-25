CANLI YAYIN

Galatasaray Daikin CEV Kupası yarı finalinde

CEV Kupası çeyrek final rövanşında Galatasaray Daikin, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Levallois Paris Saint-Cloud (Paris Levallois) ile bu kez İstanbul’da karşı karşıya geldi. TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.

Galatasaray Daikin, çeyrek finalin ilk ayağında Fransa'da rakibini 3-2 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu.

Karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı ve ilk seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. Galatasaray Daikin ikinci sette oyunun kontrolünü eline aldı, 25-21'lik skorla eşitliği sağladı. Üçüncü seti 25-22 kazanan sarı-kırmızılılar, dördüncü sette de 25-17 ile üstünlüğü sürdürdü ve maçı 3-1 noktaladı.

BIGARELLI'NİN EKİBİ TURU KAPATTI

Rövanşta alınan 3-1'lik galibiyetle Galatasaray Daikin, çeyrek final serisini lehine çevirerek yarı final biletini aldı. Sarı-kırmızılılar, final yolunda kritik bir eşleşmeye daha hazırlanacak.

YARI FİNALDE RAKİP VOLUNTARI

Galatasaray Daikin'in yarı finaldeki rakibi Romanya temsilcisi Voluntari oldu. Eşleşme, CEV Kupası'nda final kapısına giden yolda belirleyici randevu olacak.

TAKVİM NETLEŞTİ: YARI FİNAL VE FİNAL TARİHLERİ

Organizasyonda yarı finallerin ilk ayağının 10-12 Mart, ikinci ayağının ise 17-19 Mart tarihlerinde oynanacağı bildirildi. CEV Kupası finali de 1 ve 8 Nisan'da çift maç usulüyle yapılacak.

