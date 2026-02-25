Galatasaray Daikin CEV Kupası yarı finalinde

Galatasaray Daikin, çeyrek finalin ilk ayağında Fransa'da rakibini 3-2 yenerek rövanş öncesi avantajı cebine koymuştu.

Karşılaşmaya konuk ekip etkili başladı ve ilk seti 25-22 alarak 1-0 öne geçti. Galatasaray Daikin ikinci sette oyunun kontrolünü eline aldı, 25-21'lik skorla eşitliği sağladı. Üçüncü seti 25-22 kazanan sarı-kırmızılılar, dördüncü sette de 25-17 ile üstünlüğü sürdürdü ve maçı 3-1 noktaladı.

BIGARELLI'NİN EKİBİ TURU KAPATTI

Rövanşta alınan 3-1'lik galibiyetle Galatasaray Daikin, çeyrek final serisini lehine çevirerek yarı final biletini aldı. Sarı-kırmızılılar, final yolunda kritik bir eşleşmeye daha hazırlanacak.