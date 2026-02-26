Tel Aviv'de tarihi çarpıtan ittifak: Modi'den İsrail'e destek Netanyahu'dan Osmanlı'ya iftira
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Tel Aviv'i ziyaret etti ve İsrail'e övgüler yağdırdı. İsrail Meclisi'nde düzenlenen oturumda konuşan Modi İsrail'in yanında durduklarını ve durmaya da devam edeceğini söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise "Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi Tel Aviv'i ziyaret etti ve İsrail Meclisi'nde düzenlenen oturumda konuşma yaparak İsrail'e övgüler yağdırdı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Osmanlı'ya "işgalci" dedi.Netanyahu’dan Osmanlı dönemi için skandal tanımlama!
NETANYAHU'DAN İSRAİL İDDİASI
Modi'nin ziyareti kapsamında İsrail Meclisi'nde düzenlenen özel oturumda konuşan Netanyahu, Hindistan askerlerinin Birinci Dünya Savaşı'nda kendilerine yardım ettiğini iddia etti.
OSMANLI'YA İŞGALCİ İFTİRASI
Birinci Dünya Savaşı sırasında İsrail diye bir devlet bulunmamasına ve Filistin'deki Yahudi nüfusunun çok sınırlı olmasına rağmen, o dönemde İngiliz ordusu saflarında Osmanlı'ya karşı Filistin'de savaşan Hindistanlı askerlerin "kendilerinin (İsrail'in) özgürlüğüne yardım ettiğini" savunan Netanyahu, Osmanlı Devleti'ni "işgalci" olmakla suçladı.
Netanyahu, "Birinci Dünya Savaşı'nda biz henüz Osmanlı işgali altındayken bu ülkeyi özgürleştirmemize yardım edenler içinde Yahudi savaşçıların da bulunduğu İngiliz ordusu ve Hintli askerler ve komutanlardı."ifadesini kullanarak "Hindistan askerlerinin bizim için can vermesini unutmayacağız." şeklinde skandal ifadeler kullandı.
Hindistan'ın yaklaşık 1,5 milyarlık nüfusuyla dev bir güç olduğunu söyleyen Netanyahu, İsrail'in ise küçük olmasına rağmen bir süper güç olduğunu savundu.
Netanyahu, Hindistan ile bir ittifak kuracaklarını belirterek Tevrat'a atıfla "Hindistan'dan Etiyopya'ya uzanan" imparatorluktan söz etti.
MODİ'DEN İSRAİL'E TAM DESTEK
Modi ise Hindistan'ın tam bir inançla İsrail'in yanında durduğunu ve gelecekte de duracağını söyledi. İki günlük resmi ziyaret için geldiği İsrail'de meclis genel kuruluna hitap eden Modi, konuşmasını"Yaşa İsrail halkı"sloganıyla bitirdi.
Hindistan Başbakanı, ülkesinin Abraham Anlaşmalarına destek verdiğini belirterek bölgesel barış ve istikrarı destekleyeceklerini savundu.
Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomik Koridoru (IMEC) projesine atıf yapan Modi, "Hindistan'ı Arap Yarımadası üzerinden Hayfa Limanı'na ve oradan da Akdeniz'e ve Avrupa'ya bağlayacak bir deniz ve kara koridoru geliştiriyoruz." dedi.
Modi, Hindistan'ın yakında dünyanın en büyük üç ekonomisinden biri olacağını ve İsrail'in teknolojide lider olduğunu ileri sürerek iki ülke arasındaki ortaklığın temelini bunun oluşturduğunu kaydetti.
Netanyahu, Hindistan Başbakanı'na İsrail'e verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederken İsrailli vekiller Modi'yi ayakta alkışladı.
İSRAİL MUHALEFETİ PROTESTO ETTİ
Öte yandan, Modi'nin genel kuruldaki konuşması öncesinde İsrail muhalefetinin protesto ederek boşalttığı salondaki koltukları eski İsrail milletvekilleri doldurdu.
İsrail'in Kanal 12 televizyonuna göre, Modi'nin ziyareti sırasındaki protestonun uluslararası bir soruna dönüşmemesi için koltukların boş kalmasının önüne geçildi.
İsrail muhalefetinin, Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyonun Yüksek Mahkeme Başkanı Yitzhak Amit'i davet etmemesi nedeniyle özel oturumu protesto ederek Modi'nin konuşması öncesinde salonu terk etmesi üzerine oturuma davet edilen eski milletvekilleri muhalefet sıralarına yerleşti.
MODİ'YE KNESEST'TEN MADALYA
İsrail Meclisi (Knesset), Hindistan Başbakanı Modi'ye, Knesset madalyası isimli yeni bir madalya takdim etti.
İsrail basınına yansıyan haberlerde, bu madalyanın yeni olduğuna ve ilk kez birisine takdim edildiğine dikkat çekildi.
Haberde, İsrail Meclisi tarafından verilen bu madalyanın "İsrail ve Yahudi halkına yaptığı katkılara duyulan minnettarlığı" simgelediği ifade edildi.