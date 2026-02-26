CHP arınmıyor azalıyor! İmamoğlu'nun YDK'sı giyotin gibi bölüyor | Sadık vekiller bayrak açtı: "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ihraçlara sert tepki gösterdi



YDK'nın ihraç kararını adaletsiz ve ölçü dışı olarak tanımlayan Erol, "Zaman zaman parti yönetiminin politikalarına ilişkin eleştirilerini dile getiren ve bu görüşlerini kamuoyuyla paylaşan partililerimizin, ceza adaleti ile uyuşmayan, ölçülülük ilkesi ile çelişecek biçimde doğrudan ihraç edilmeleri siyasi etik açısından tartışmalı olduğu gibi, partiye yıllarca emek vermiş yol arkadaşlarımızın parti hukukuna olan güvenini de zedeleyebilecek bir durumdur" ifadelerini kullandı.



SEVDA ERDAN KILIÇ: CHP BİATLA DEĞİL DEMOKRASİYLE BÜYÜR



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "CHP biatla değil, demokrasiyle büyür" diyerek ihraç kararına isyan etti.



Kılıç sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Kağıthane eski İlçe Başkanımız Mehmet Ali Yüksel ve partili yol arkadaşlarımızın bildiriye imza attığı için ihraç edilmesi kabul edilemez. Zor zamanlarda emek vermiş, mahalle mahalle mücadele etmiş bu isimlerin katkıları unutulamaz.

CHP biatla değil, demokrasiyle büyür; fikir ayrılıkları zenginliğimiz, eleştiri ise mayamızdır.



Bugün ihtiyacımız olan kırgınlıkları büyütmek değil, birlikteliği ve ortak mücadeleyi güçlendirmektir. CHP kişilerin değil, ilkelerin partisidir; demokrasi, çoğulculuk ve dayanışma yolumuzu belirlemeye devam edecektir.