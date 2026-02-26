CHP arınmıyor azalıyor! İmamoğlu'nun YDK'sı giyotin gibi bölüyor | Sadık vekiller bayrak açtı: "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor"
CHP'de "arınalım" diyenlere yönelik "cadı avı" sürüyor. Genel Merkezi'ndeki Silivri tandanslı disiplin mekanizması aykırı görüşlere giyotin gibi kesik atıyor. Parti içi muhalefetin Ankara'da yaptığı sır toplantıyla eş güdümlü olarak ihraç operasyonları hız kazandı. "Rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" diyen 30 CHP'li ihraç edildi. Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın sadık vekiller ise Genel Merkez'e ve "Ekremci" YDK'ya bayrak açtı. CHP'nin biatla değil demokrasiyle büyüyeceği vurgulandı. "Silivri CHP'nin kodlarını bozuyor" mesajı verildi. Gürsel Tekin de ihraçları "kara leke" olarak niteledi.
38. Kurultay'daki şaibeden, Silivri tahakkümünden ve İBB merkezli yolsuzluklardan arınamayan Cumhuriyet Halk Partisi ayrışarak yoluna devam ediyor.
Partide hırsıza "hırsız" yolsuza "yolsuz" diyenlerin ihraç edildiği bir kültür gelişti. Tabandan gelen "arınma" çağrılarına kulak tıkandı. CHP Genel Merkezi'ndeki Silivri tandanslı disiplin mekanizması ağzını açanı partiden kovdu.
"ARINALIM" DİYENLER 3. YOL ARIYOR: 6.5 SAATİK SIR TOPLANTI
Bu durum CHP'nin parti içi muhalefetini 3. yol arayışına itti. Daha önce "arınalım" bildirisine imza atan Deniz Demir, Mahir Polat, Gamze Akkuş İlgezdi, Sevda Erdan Kılıç ve Orhan Sarıbal gibi 14'ü aktif milletvekili 42 CHP'li Çankaya'da sır bir toplantıda bir araya geldi. Genel Merkez'deki Silivri tahakkümü ve İmamoğlu'nun yolsuzluklarına sahip çıkılmasına tepki olarak "Gerçek CHP'liler CHP'ye sahip çıkıyor"mesajı verildi.
Bu gelişmeye müteakip CHP Genel Merkezi, ihraç operasyonlarına hız verdi.
TAKVİM AÇIKLIYOR: CHP'DEN İHRAÇ EDİLEN 30 İSİM
25 Kasım 2025'te "Partimiz rüşvet ve yolsuzluktan arınmalı" şeklinde bildiri yayımlayan 30 CHP'li eski ilçe başkanı ihraç edildi.
Sırf "arınalım" dedikleri için ihraç edilen CHP'li isimler şu şekilde:
Eski Kartal İlçe Başkanı Yıldırım Emsiz, eski Kağıthane İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, eski Kartal İlçe Başkanı Muammer Çelebi, İBB Belediye Meclis Üyesi CHP milletvekili aday adayı Doğan Tekel, eski Adalar İlçe Başkanı Uluç Yurtduru, eski Başakşehir İlçe Başkanı Deniz Bakır, Mehmet Ali İyimaya, Musa Çulha, Mustafa Erdemir, Cafer Çınar, Muharrem Aydın, Hasan Kahraman, İbrahim Ovacık, Oğuz Ünver, Halit Ötün, Özgür Erdem, Erhan Bozan, Lütfü Binici, Kemal Büyükbayrak, Seyit Hasan Ömür, Ümit Kaplanseren, Muharrem Konuk, Erdal Sülük, Hıdır Delipınar, Bülent Ütebay, Ali Boztaş, İsmail Yağcı, Zeynel Kızılkaya, Veli Çelik ve Ali Kaya.
"SADIK VEKİLLER" BAYRAK AÇTI
İhraç kararının duyurulmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın "sadık vekiller" Genel Merkez'e bayrak açtı.
GÜRSEL EROL YDK'YA DALDI: ADALETSİZ VE ÖLÇÜ DIŞI
CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İmamoğlu'nun kasası olarak bilinen Turan Taşkın Özer'in başkanlık ettiği Yüksek Disiplin Kurulu kararlarına isyan etti.
YDK'nın ihraç kararını adaletsiz ve ölçü dışı olarak tanımlayan Erol, "Zaman zaman parti yönetiminin politikalarına ilişkin eleştirilerini dile getiren ve bu görüşlerini kamuoyuyla paylaşan partililerimizin, ceza adaleti ile uyuşmayan, ölçülülük ilkesi ile çelişecek biçimde doğrudan ihraç edilmeleri siyasi etik açısından tartışmalı olduğu gibi, partiye yıllarca emek vermiş yol arkadaşlarımızın parti hukukuna olan güvenini de zedeleyebilecek bir durumdur" ifadelerini kullandı.
SEVDA ERDAN KILIÇ: CHP BİATLA DEĞİL DEMOKRASİYLE BÜYÜR
CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, "CHP biatla değil, demokrasiyle büyür" diyerek ihraç kararına isyan etti.
Kılıç sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Kağıthane eski İlçe Başkanımız Mehmet Ali Yüksel ve partili yol arkadaşlarımızın bildiriye imza attığı için ihraç edilmesi kabul edilemez. Zor zamanlarda emek vermiş, mahalle mahalle mücadele etmiş bu isimlerin katkıları unutulamaz.
CHP biatla değil, demokrasiyle büyür; fikir ayrılıkları zenginliğimiz, eleştiri ise mayamızdır.
Bugün ihtiyacımız olan kırgınlıkları büyütmek değil, birlikteliği ve ortak mücadeleyi güçlendirmektir. CHP kişilerin değil, ilkelerin partisidir; demokrasi, çoğulculuk ve dayanışma yolumuzu belirlemeye devam edecektir.
MAHİR POLAT: CHP'NİN KODLARIYLA ÖRTÜŞMÜYOR
CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat ihraç furyasının CHP'nin yapıcı kodlarıyla örtüşmediğini belirtti.
Polat,"Yapıcı eleştirilerini dile getiren ilçe başkanlarımızın ihraç edilmesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin kodlarıyla örtüşmemektedir. Partimizin ilgili kurullarını sağduyuya davet ediyorum. Birleşerek çoğalalım..."dedi.
İLGEZDİ: DEMOKRATİK GELENEĞİMİZE ZARAR VERDİ
CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, "Düşüncelerin ifade edilmesine ihraç gibi ağır yaptırımlarla karşılık vermek ise temsil ettiğimiz özgürlükçü değerlere ve demokratik geleneğimize zarar verir" paylaşımında bulundu.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, "Bir bildiriye imza atan yol arkadaşlarımızı "cezalandırılması gerekenler" olarak değil, partiye dair kaygı ve sorumluluk hisseden insanlar olarak değerlendirmek gerekir. İhraç gibi ağır yaptırımlar, toplumun bizden beklediği çoğulcu demokrasi iddiasına zarar verir" ifadelerini kullandı.
CHP İSTANBUL İL BAŞKANI GÜRSEL TEKİN: BU KARAR KARA BİR LEKE
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de ihraç kararına tepki gösterdi:
"Dışarıda savunulan adalet ilkesi içeride rafa kaldırılmışsa, sorun disiplin değil anlayıştır. Partiye yıllarını vermiş bir ismi korumak yerine tasfiye etmeyi tercih eden bu karar, sadece bir üyeyi değil, parti hafızasını, emeği ve sadakati cezalandırdı. Sadakat ödüllendirilmediği, emek korunmadığı, eleştiri düşmanlık sayıldığı sürece hiçbir siyasi yapı güçlenemez. Tarih gösterir ki partileri büyüten ihraç kararları değil, vefadır. Bu karar siyaseten yanlıştır, vicdanen kabul edilemez ve örgüt hafızasında kara bir leke olarak kalacaktır."
"HUKUKİ MEŞRUİYETİ OLMAYANLAR CHP'Yİ TEMSİL EDEMEZ"
"Arınalım" deyip bildiriye imza attığı için CHP'den ihraç edilen Mehmet Ali Yüksel, "Hukuki, siyasi, ahlaki meşruiyetleri olmayanlar CHP'yi temsil edemez, CHP adına karar alamaz. Ancak zannederler… Hiç olmadığı kadar Cumhuriyet Halk Partisi bizimdir. Kendilerine kalkan yapanların değil" açıklamasıyla Genel Merkez'e rest çekti.