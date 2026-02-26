Emekliye 3 formüllü zam: SSK, Bağ-Kur bayram ikramiyesinde 5.000-6.000 TL senaryosu masada!

Birden fazla dosyadan gelir ve/veya aylık alan emekli ve hak sahiplerine en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ödeme yapılıyor. Örneğin emekli aylığı ile birlikte vefat eden eşinden dolayı ölüm aylığı da alan bir emekliye, en fazla ödemeye imkan veren dosya üzerinden ikramiye ödeniyor.

İkramiye tutarı, maaş miktarına bakılmaksızın tüm emeklilere eşit ödeniyor. Ancak dul ve yetim aylığında hisse oranı dikkate alınıyor.

Dul eşler için oran yüzde 75 ya da yüzde 50; yetimler için ise yüzde 25. İkramiye ödemesi de bu oranlar üzerinden hesaplanıyor.

🔴Ödemelerin bir zamanı var mı?

İkramiye ödemeleri dini bayramlardan önce yapılıyor. Ramazan ve Kurban bayramlarından bir hafta önce emekliler ikramiyelerini almış oluyorlar. Geçtiğimiz yıl her bayram 4 bin lira olmak üzere toplamda 8 bin lira ödendi.