Juventus - Galatasaray maçı öncesinde olay! İki takım taraftarları arasında gerginlik
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile karşı karşıya gelmeye hazırlanırken maç öncesi stadyum çevresinde yaşananlar gündeme oturdu. Sarı-kırmızılıların ilk maçta aldığı 5-2’lik skor avantajıyla sahaya çıkacağı kritik randevu öncesinde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.
Giriş Tarihi:
Karşılaşma öncesinde stadyum çevresinde toplanan Galatasaray taraftarlarına, İtalyan polisinin sert müdahalede bulunduğu belirtildi. Yaşanan müdahale, maç gününe gölge düşüren gelişmeler arasında öne çıkarken, güvenlik noktasındaki hareketlilik kısa sürede dikkat çekti.
GALATASARAY AVANTAJI KORUMAK İSTİYOR
Galatasaray, ilk maçta elde ettiği 5-2'lik galibiyetin avantajını koruyarak adını son 16 turuna yazdırmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılı ekip, Juventus deplasmanında sahaya bu hedefle çıkarken, rövanş öncesindeki güvenlik gerilimi karşılaşmanın önüne geçen başlıklardan biri haline geldi.