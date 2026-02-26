Kuruluş Orhan'da heyecan dorukta! Sultan Orhan Nilüfer hatun için ölümü göze aldı

Mehmet Bozdağ imzalı dizinin bu sahnesi yayın gecesinin en çok konuşulan anları arasına girdi.

Orhan, Asporça'nın hamile Nilüfer'i öldürmediğini ve onun yaşadığını bildiğini söyledi.

Teke tek kalan iki lider arasında gerilim doruğa çıktı. Asporça'yı etkisiz hâle getiren Orhan Gazi, Nilüfer'in yerini öğrenmek için onu sıkıştırdı.

Sultan Orhan Nilüfer hatun için ölümü göze aldı

"Sen hamile bir kadını öldürmezsin. Nilüfer yaşıyor, biliyorum." sözleriyle kararlılığını ortaya koyan Orhan'a, Asporça'dan sert bir karşılık geldi: "Sen bana zarar verdin! Ülkeme, askerlerime zarar verdin!"