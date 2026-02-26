Kayseri'de üvey baba şiddeti: 9 yaşındaki çocuğu böyle darbetti!

Kayseri'de Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi.

Kayseri 'de servis şoförü üvey baba F.Y.'nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.'nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

HEM ANNEYE HEM ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADI

İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi.

Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.