Kayseri'de üvey baba şiddeti: 9 yaşındaki çocuğu böyle darbetti!
Kayseri'de 9 yaşındaki M.E.T., servis şoförü üvey babası F.Y.’nin şiddetine maruz kaldı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, F.Y.’nin çocuğa küfürler ederek darbettiği, annenin ise çocuğunu korumaya çalıştığı anlar görülüyor. Anne Şerife G.’nin şikayeti üzerine üvey baba hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
Kayseri'de servis şoförü üvey baba F.Y.'nin, 3 yıl önce evlendiği Şerife G.'nin daha önceki evliliğinden olan 9 yaşındaki erkek çocuğu M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kayseri'de Kocasinan ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yaşayan servis şoförü F.Y., iki evlilik yapan Şerife G. ile 3 yıl önce evlendi.Kayseri’de üvey baba dehşeti: 9 yaşındaki çocuğu darp ettiği anlar kamerada!
HEM ANNEYE HEM ÇOCUĞA ŞİDDET UYGULADI
İkinci evliliğinden olan erkek çocuğu M.E.T.'yi de yanına alan anne Şerife G., evliliğin ardından F.Y. ile yaşamaya başladı. Üvey baba F.Y.'nin, çeşitli zamanlarda M.E.T. ile annesi Şerife G.'ye şiddet uyguladığı öğrenildi.
Anne Şerife G.'nin polise yaptığı şikayet üzerine üvey baba F.Y. hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldı.
ÇOCUĞUN DARBEDİLDİĞİ ANLAR KAMERADA
Öte yandan üvey baba F.Y.'nin, M.E.T.'ye şiddet uyguladığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, üvey babanın M.E.T.'ye şiddet uyguladığı, küfürler ettiği ve annenin çocuğunu korumaya çalıştığı anlar yer aldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.