Sultanlar başlıyor!

Filenin Sultanları Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaşacak... Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.



Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak. Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu sene ile birlikte 6'ncı kez boy gösterecek

DÜNYA KUPASI'NDAKİ TAKIM KADROMUZ

PASÖRLER

Cansu Özbay, Elif Şahin

PASÖR ÇAPRAZI

Melissa Vargas

SMAÇÖRLER

Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın

ORTA OYUNCULAR

Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal

LİBEROLAR

Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın