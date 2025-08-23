PODCAST CANLI YAYIN
Sultanlar başlıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası E Grubu’ndaki ilk maçında bugün 15.30’da İspanya ile karşılaşacak

Filenin Sultanları Dünya Kupası'ndaki ilk maçında İspanya ile karşılaşacak... Tayland'ın Nakhon Ratchasima kentindeki Korat Chatchai Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

Kurada seri başı olarak doğrudan E Grubu'nda yer alan milli takım, İspanya'nın ardından Bulgaristan ve Kanada ile son 16 turuna kalmak için mücadele edecek. Grup karşılaşmalarının ardından ilk iki sırada yer alan 16 takım üst tura yükselecek. Son 16 turunda grup birincileri ve ikincileri A-H, D-E, B-G, C-F şeklinde eşleşerek çeyrek finale kalma mücadelesi verecek. Çeyrek finalin ardından yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları oynanacak. Dünya Voleybol Şampiyonası'na ilk kez 2006'da katılan milliler, bu sene ile birlikte 6'ncı kez boy gösterecek

DÜNYA KUPASI'NDAKİ TAKIM KADROMUZ
PASÖRLER
Cansu Özbay, Elif Şahin
PASÖR ÇAPRAZI
Melissa Vargas
SMAÇÖRLER
Hande Baladın, Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, İlkin Aydın
ORTA OYUNCULAR
Eda Erdem Dündar, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Sinead Jack-Kısal
LİBEROLAR
Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

