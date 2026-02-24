Diri diri gömülen Çinli Wang'a sevgili tuzağı | Katillerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı

Cesedin bulunduğu arazi

2 GÜN ÖNCE GİDİP KAZMIŞLAR

Polis iş adamını kaçıran şüphelileri tek tek tespit etti. Hepsinin de yurt dışına çıktığını tespit etti ancak iş adamından bir iz olmayınca. Şüphelilerin kullandığı aracın GPS kayıtlarına bakıldı. Kayıtlarda 18 Ocak gün aracın Arnavutköy Baklalı köyü mevkiinde 50 dakika bekleme yaptığını 20 Ocak'ta da aynı alanda 17 dakika bekleme yaptığını belirledi.

TOPRAĞA DİK BİR ŞEKİLDE GÖMÜLÜ CESET BULUNDU

Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o alana gidip inceleme yaptığında etrafta çamurlu 2 kazma ve 2 adet kürek buldu. İzleri takip eden dedektifler iş makinası ile alanda kazı çalışması yaptı. Korkunç gerçek o saatten sonra ortaya çıktı. Çinli iş adamı Wang'ın cesedi 30 Ocak günü o alanda toprağa dik bir vaziyette gömülmüş olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.