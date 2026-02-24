Diri diri gömülen Çinli Wang'a sevgili tuzağı | Katillerin kaçış görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Arnavutköy'de Çinli iş adamı Yong Wang'ın cesedi, elleri ve ayakları koli bandıyla bağlanmış halde toprağa dik olarak gömülü bulundu. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 5 Çinli zanlıya, Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılırken Wang'ı canice öldüren 4 kişilik ekibin daha önce de İstanbul'a geldiği ancak eylemi gerçekleştiremeden ülkelerine geri döndükleri belirlendi. 5 zanlının İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kan donduran cinayeti işleyen katillerin ilk bulgulara göre Çinli iş insanını diri diri gömdükleri değerlendiriliyor. Katillerin Wang'ın kripto cüzdanını ve telefonunu aldıkları öğrenilirken kripto hesabından para çıkışı olduğu belirlendi.
İstanbul Arnavutköy'de Çin uyruklu bir kişinin öldürülmesine ilişkin Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlının İstanbul Havalimanı'ndaki görüntüleri güvenlik kamerasınca kaydedildi.Çinli iş insanını diri diri toprağa gömerek öldüren ölüm timinden yeni görüntü: Böyle kaçmışlar!
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin, 24 Ocak'ta avukatı tarafından kayıp başvurusunda bulunulan Çinli Yong Wang'ın (38) cesedinin, Arnavutköy'de toprağa gömülü halde bulunmasına ilişkin çalışmaları sürüyor.
Soruşturma kapsamında Interpol tarafından uluslararası düzeyde yakalama kararı çıkarılan 5 zanlıdan maktulün kız arkadaşı Shuyang Liu'nun 19 Ocak'ta İstanbul Havalimanı'na gelip maktul Yong Wang ile buluştuğu anlar ile 21 Ocak'ta Pekin'e giden diğer 4 zanlının İstanbul Havalimanı'nda bulundukları anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, maktul Yong Wang'ın kız arkadaşı Shuyang Liu'yu havalimanından karşıladıktan sonra araçla buradan uzaklaşmaları, cinayet olayı sonrasında da Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın ve Chadong Wang isimli 4 zanlının da havalimanında bulundukları anlar yer alıyor.
KAYIP BAŞVURUSUNU AVUKATI YAPTI
Çin'den 23 Kasım 2025'te İstanbul'a sosyal medya alanında yatırım yapmak için geldiği iddia edilen Yong Wang'ın avukatı tarafından 24 Ocak 2026'da Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp müracaatında bulunuldu.
Avukatın yaptığı başvuruda;"Wang'ın Çin'den kadın misafiri gelmişti. Birlikte onu aldık. Otele götürdük. Ben ayrıldım onlar birlikte yemeğe gittiler ondan sonra haber alamadım. Birlikte yemek yemeye gittiği kadına mesaj attım. Wang beni taciz etti bıraktım nerede olduğunu bilmiyorum"dediği öğrenildi.
KAÇIRDIKLARI ADAMIN TELEFONUNDA MESAJ ATTILAR
İhbarcı Avukat;"20 Ocak'tan beri kendisine ulaşamıyorum. Ancak onun telefonundan bana bir mesaj geldi. Mesajda 3 Kamboçyalı arkadaşım ile Batum'a iş görüşmesi yapmaya gidiyorum. Sen beni merak etme diye mesaj geldi"dediği öğrenildi.
ÇİNLİ KIZ ARKADAŞI TUZAĞA DÜŞÜRMÜŞ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince konuyla ilgili yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinden, Wang ile Çin'den gelen kadın misafirinin Fatih'te lüks bir restoranda yemek yedikleri. Genç kadının orada sürekli elinde telefonla birilerine mesajlar attığı, Wang bakınca telefonu bıraktığı tespit edildi.
PUSU KURUP KAÇIRDILAR
Kayıp Büro Dedektiflerinin çalışmalarında şüphelilerin restoran çıkışında pusu kurup ikilinin çıkışını bekledikleri görüldü. Wang ve kız arkadaşı yemekten çıkınca aracının yanına gelen bir araçtan inen 4 kişi adamı zorla alıp araca bindirdi. Kız arkadaşı da duruma hiç müdahale etmedi. O anlar güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Kaçırılma anlarının da görüntüsü ortaya çıktı.
16 OCAKTA ŞANGAY'DAN GELİP 21 OCAK'TA PEKİN'E UÇMUŞLAR
Yapılan çalışmaların devamında Çinli iş adamını kaçıran aracın plakası, ardından kiralayan yine Çinli şüpheli ve yanındakiler tespit edildi. Ekipler önce şüphelilerin Arnavutköy'de kaldıkları adresi belirledi. Ardından kimlikleri tespit edilince şüphelilerin 16 Ocak 2026 günü Çin'in Şangay şehrinden İstanbul'a geldiklerini ve 4 Çinli erkek şüphelinin 21 Ocak 2026 günü Pekin'e uçtuklarını belirledi.
YANINDAKİ KADIN TUZAĞA ÇEKTİ
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin kadın olan Shuyang Lio'nun ise 19 Ocak günü Ülkeye geldiğini aynı gün Wang ile buluştuğunu 20 Ocak'ta da tekrar ülkeden çıkış yaptığını belirledi. Genç kadının diğer şüphelilerle koordineli olarak Wang'ı tuzağa çekmek için geldiği öğrenildi.
2 GÜN ÖNCE GİDİP KAZMIŞLAR
Polis iş adamını kaçıran şüphelileri tek tek tespit etti. Hepsinin de yurt dışına çıktığını tespit etti ancak iş adamından bir iz olmayınca. Şüphelilerin kullandığı aracın GPS kayıtlarına bakıldı. Kayıtlarda 18 Ocak gün aracın Arnavutköy Baklalı köyü mevkiinde 50 dakika bekleme yaptığını 20 Ocak'ta da aynı alanda 17 dakika bekleme yaptığını belirledi.
TOPRAĞA DİK BİR ŞEKİLDE GÖMÜLÜ CESET BULUNDU
Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri o alana gidip inceleme yaptığında etrafta çamurlu 2 kazma ve 2 adet kürek buldu. İzleri takip eden dedektifler iş makinası ile alanda kazı çalışması yaptı. Korkunç gerçek o saatten sonra ortaya çıktı. Çinli iş adamı Wang'ın cesedi 30 Ocak günü o alanda toprağa dik bir vaziyette gömülmüş olduğu belirlendi. Ceset incelenmek üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
"GÖMÜLDÜĞÜNDE SAĞ OLABİLİR"
Yapılan ilk ön otopsi değerlendirilmesinde elleri kolları ve ağzı bağlı cesedin kafasında sert cisim izi tespit edildi. Raporda boğulmaya bağlı ölümün gerçekleştiği değerlendirilirken adamın gömüldüğü sırada sağ olma ihtimalinin de olduğu değerlendirildi.
1'İ KADIN 5 ŞÜPHELİ HAKKINDA İNTERPOL KARARI ÇIKARILDI
Soruşturma çerçevesinde şüpheli olarak belirlenen kadın şüpheli Shuyang Liu, ve diğer şüpheliler Chao Wien, Zhuangyoun Wang, Zhen Qın, Chadong Wang olmak üzere toplam 5 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldı. Şüphelilerin Çin'de yakalandığı öne sürüldü.
KRİPTO CÜZDANINI ALDIKLARI DEĞERLENDİRİLİYOR
Şüphelilerin Çinli iş insanının kripto cüzdanını telefonunu aldıkları öğrenilirken avukatının polise verdiği beyanda iş adamının kripto hesabından para çıkışı olduğunu belirlendi.
DAHA ÖNCE DE KAÇIRMAYI PLANLAMIŞLAR
Konuyla ilgili elde edilen yeni bilgilerde binlerce kilometre uzaktan gelen ölüm timinin olaydan 1 ay önce 6 Aralık 2025 günü yine İstanbul'a geldikleri öğrenildi. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, aynı kadronun Wang'ın evinin etrafında yine kiraladıkları araçla gezindikleri belirlendi. Araç site güvenliği tarafından şüpheli bulununca polise bildirildi. Polis rutin kontrol yaptı. Şüphelilerin o zaman eylem yapamadan 23 Aralık 2025'te tekrar İstanbul'dan ülkelerine döndüğü belirlendi.