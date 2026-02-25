CHP'de yine adaylık savaşı: Özgür Özel'in anket oyununa karşı Mansur Yavaş'tan "adaylık" çıkışı!

CHP'de anket sonuçlarının manipüle edildiği ve bunun adaylık sürecini etkilediği iddia ediliyor.

CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları parti içi güç mücadelesine dönüşürken, Genel Başkan Özgür Özel'in son hamleleri yeni bir krizin fitilini ateşledi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "iki forvetim var" diyen Özel'in, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve diploma davaları nedeniyle devre dışı kalma ihtimalinin ardından bu kez Mansur Yavaş'ı "anket"formülüyle saf dışı bırakmaya hazırlanıyor. Buna karşı Mansur Yavaş'ın 3.yol formülüne hazırlandığı iddia edildi.

EKREM İMAMOĞLU DENKLEM DIŞINA ÇIKIYOR

Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yolsuzluk davası ve şaibeli diploma tartışmaları nedeniyle adaylığının ciddi risk altında olduğu uzun süredir CHP kulislerinde konuşuluyor. Bu tablo sonrası parti yönetiminin yeni senaryolar üzerinde çalıştığı belirtilirken, adaylık yarışında dengelerin hızla değiştiği ifade ediliyor.