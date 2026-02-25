CHP'de yine adaylık savaşı: Özgür Özel'in anket oyununa karşı Mansur Yavaş'tan "adaylık" çıkışı!
CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları parti içi krize dönüştü. Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk ve diploma davaları nedeniyle adaylığının zora girmesi sonrası Genel Başkan Özgür Özel’in "anketle aday belirleme" formülü yeni bir güç mücadelesini tetikledi. Kulislerde bu hamlenin Mansur Yavaş’ı devre dışı bırakmaya yönelik olduğu konuşulurken, Yavaş cephesinin "üçüncü aday olmam" iddialarını yalanlaması, CHP tarafından aday gösterilmemesi halinde farklı bir ittifakla "3. yol" seçeneğine kapıyı kapatmadığı şeklinde yorumlandı. Ankara’da ise karşılıklı anket savaşlarının başladığı ve olası bir Yavaş adaylığının parti dengelerini sarsabileceği konuşuluyor...
CHP'de cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları parti içi güç mücadelesine dönüşürken, Genel Başkan Özgür Özel'in son hamleleri yeni bir krizin fitilini ateşledi. Daha önce Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için "iki forvetim var" diyen Özel'in, İmamoğlu'nun yolsuzluk ve diploma davaları nedeniyle devre dışı kalma ihtimalinin ardından bu kez Mansur Yavaş'ı "anket"formülüyle saf dışı bırakmaya hazırlanıyor. Buna karşı Mansur Yavaş'ın 3.yol formülüne hazırlandığı iddia edildi.
EKREM İMAMOĞLU DENKLEM DIŞINA ÇIKIYOR
Ekrem İmamoğlu hakkında devam eden yolsuzluk davası ve şaibeli diploma tartışmaları nedeniyle adaylığının ciddi risk altında olduğu uzun süredir CHP kulislerinde konuşuluyor. Bu tablo sonrası parti yönetiminin yeni senaryolar üzerinde çalıştığı belirtilirken, adaylık yarışında dengelerin hızla değiştiği ifade ediliyor.
ÖZEL'DEN "ANKET" FORMÜLÜ
Özgür Özel'in son açıklaması tartışmaları daha da alevlendirdi. Daha önce "İki forvetim var." diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı işaret eden Özel, adayın kamuoyu yoklamalarına göre belirleneceğini söyleyen Özel, "Kim açık farkla kazanıyorsa onu aday yapacağız" diyerek anketleri belirleyici kriter olarak öne çıkardı.
HEDEFTE MANSUR YAVAŞ İDDİASI
CHP çevrelerinde, genel merkezin yaptırdığı bazı anketlerde Mansur Yavaş'ın desteğinin düşük gösterilmeye çalışıldığı iddiaları dile getiriliyor. Bu durum, İmamoğlu'nun ardından şimdi de Yavaş'ın adaylık yolunun kesilmeye çalışıldığı yorumlarına neden oldu.
MANSUR YAVAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ
Tartışmalar sürerken Mansur Yavaş cephesinden gelen açıklama siyasi kulisleri hareketlendirdi. CHP yandaşı Mutafa Balbay'ın, Yavaş'ın "Üçüncü aday olmam"dediği yönündeki iddiaları Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yalanlandı. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış bir beyanı bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.
Siyaset kulislerinde bu yalanlama, Yavaş'ın CHP tarafından aday gösterilmemesi halinde farklı bir formüle kapıyı kapatmadığı şeklinde yorumlandı.
3. YOL İHTİMALİ MASADA
Ankara'da konuşulan senaryolara göre Mansur Yavaş'ın, CHP dışında oluşabilecek "milliyetçi tabanlı" bir ittifakın adayı olabileceği değerlendiriliyor. İYİ Parti ve bazı muhalefet partileriyle temas iddiaları da bu ihtimali güçlendiren gelişmeler arasında gösteriliyor.
TAKVİM YAZMIŞTI
Takvim.com.tr daha önce Yavaş'ın planını yazmıştı. Yavaş seçim dönemine yakın mevcut tablonun sürdüğünü görürse iki adaylı sistemin tartışılmasını isteyecek. ABB Başkanı'nın aksi durumda 6'lı masa benzeri yeni bir ittifakla yola devam etmeyi planladığı konuşuluyor...
Yavaş'ın 3.yol çıkışını veÖzel'in anket oyunlarınıgündeme getiren Abdülkadir Selvi kulislerde konuşulanları aktardı.
CHP'de adaylık sürecinde "anket savaşlarının" başladığını aktaran Selvi hem genel merkezin hem de Yavaş cephesinin karşılıklı anket çalışmaları yaptırdığını ve olası bir Yavaş adaylığının CHP oylarını etkileyebileceği değerlendirmelerinin yapıldığını belirtti.
Selvi'nin yazısının ilgili kısmı şu şekilde:
Eski CHP Milletvekili Mustafa Balbay, TV 100'deki programda Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı seçiminde üçüncü aday olma seçeneğine kapalı olduğunu savunuyor.
Balbay, Mansur Yavaş'ın "AKP'nin adayı var, CHP'nin bir adayı var. Bu ortamda kesinlikle üçüncü aday olmam" mesajını verdiğini aktarıyor.
Balbay bunu neden aktarıyor? Ankara kulislerinde, CHP cumhurbaşkanı adayı göstermediği taktirde Mansur Yavaş'ın İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'den oluşacak milliyetçi blok adayı olabileceği konuşuluyor. Mansur Yavaş'ın İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu ziyaret etmesi de bu tartışmaları alevlendirdi.
Mustafa Balbay'ın, Mansur Yavaş'ın CHP'nin adayı olmazsa üçüncü aday olmayacağı yönündeki açıklaması üzerine ne oluyor?
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin resmi hesabından açıklama yapılıyor. Açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında 'Yavaş ben asla 3. aday olmam. Bazı yerlere aday olunmaz aday gösterilir' gibi sözler sarf ettiği iddia edilmiştir. Bu sözler Sayın Mansur Yavaş'a ait değildir. Bu yönde ne yakın çevresine ne de herhangi bir kişiye yapılmış beyanı bulunmamaktadır" deniliyor.
OPERASYON MUYDU
Mustafa Balbay'ın Mansur Yavaş'ın üçüncü aday olmayacağı yönündeki açıklaması Yavaş cephesinde cumhurbaşkanı adaylığının önünün kesilmesi operasyonu olarak değerlendiriliyor. Bunun üzerine hemen sıcağı sıcağına açıklama yapılıyor.
Siyasetçiler kimi zaman açıklamaları ile kimi zaman yalanlamaları ile tavırlarını ortaya koyarlar. Mansur Yavaş, bu açıklamayla CHP tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmediği taktirde diğer partiler tarafından aday gösterilme ihtimaline kapıyı kapatmıyor. Üçüncü adaylığa yok demiyor. Bu, CHP beni aday göstermezse üçüncü adaylığa açığım demektir.
Mansur Yavaş'ın çıkışı siyaseten yanlış değil. Şimdiden kaderini CHP'nin ellerine neden teslim etsin, üçüncü aday olmayacağım diye kendisini neden bağlasın?
ANKET OYUNLARI BAŞLADI
Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda CHP'de anket oyunları başladı. CHP Genel Merkezi tarafından yaptırılan anketlerde Mansur Yavaş'a olan desteği küçük göstermek için Muharrem İnce'yi dahi listeye dahil etmişler.
Mansur Yavaş cephesi boş durur mu? Onlar da milliyetçi blok anketi yaptırarak cevap vermişler. İYİ Parti, Zafer Partisi ve Anahtar Parti'nin yer aldığı milliyetçi blok yüzde 25 çıkıyor. Anahtar Parti'yi, İYİ Parti ve Zafer Partisi'nin yanına yazıyorlar ama Yavuz Ağıralioğlu bu konuda bağlayıcı konuşmuyor. Akıllı hareket ediyor. Son dönemlerde yükseliş eğilimine giren Anahtar Parti sürpriz yapabilir.
Anketin ikinci bir yüzü daha var. Eğer Mansur Yavaş, CHP adayı olmaz da milliyetçi blok adayı olursa bu durumda CHP'nin oyları geriliyor.
ÖZGÜR ÖZEL ANKETLERİ
CHP'de anket oyunları bitmez. CHP'nin anketlerinde Kemal Kılıçdaroğlu ilk turda yüzde 65'le seçimi kazanıyordu. Öyle ki yüzde 55 çıkaran anketleri hain ilan ediliyorlardı. Daha ufukta seçim yok ama CHP'de ayak oyunları başladı. Bu anketlerin hedefinin ne olduğu belli. Özgür Özel'i aday yapacaklar. Bunun zeminini hazırlıyorlar. Yaptığımız anketlerde Özgür Özel çıkıyor diyecekler. Zaten, "CHP'nin adayı CHP Genel Başkanı olmalı" diye kulis yapmaya başladılar. Kılıçdaroğlu'nu da böyle aday yapmışlardı. Ekrem İmamoğlu'nu Silivri'ye gömdüler, şimdi sıra Mansur Yavaş'ı devre dışı bırakmaya geldi.