Hap içmek çözüm değil! Prof. Dr. Osman Erk'ten Ramazan'da vitamin deposunu fulleyen 5 altın kural

Ramazan’da sindirimi rahatlatmak için papatya ve rezene çayı öne çıkıyor. 🔴PAPATYA VE REZENE ÇAYI:Ramazan ayında sağlığa ve sindirime yararlı olabilecek bitkisel çayların başında papatya çayı ve rezene

gelmektedir. Her iki bitkisel çayda bulunan antioksidan ve uçucu yağ asitleri besinlerin sindirimine yardımcı olur; gaz, şişkinlik, kramp

gibi istenmeyen şikayetlerin ortaya çıkmasını engeller. Yemekten sonra birer poşet papatya çayı ve rezenenin üzerine kaynamış su

dökülerek kapalı bir demlikte 10 dakika bekletildikten sonra içilmeleri uygun olur.

Yemek sırasında aşırı su tüketimi sindirimi olumsuz etkileyebiliyor. 🔴SU DENGESİ:İftarla sahur arasında düzenli ve dengeli bir su tüketimi programı uygulanmalıdır. Önce iki bardak su ile iftar açılmalı, hurma, çorba ve salata ile devam edildikten sonra yemeye bir süre ara verilmelidir.

İftar boyunca bol miktarda su tüketmek sindirim enzimlerinin sulanmasına, işlev görememesine, sindirim bozukluğuna neden olabilir. Su tüketimine yemekten sonra devam edilmesi ve sahura kadar aralıklarla 2-3 litre sıvı tüketilmesi uygun olur.

🔴MEYVE TÜKETİMİ:Ramazanda meyveler mümkünse iftar sonrası tüketilmelidir. En az 3 porsiyon meyve sağlık açısından yararlıdır. Özellikle yağ yakıcı özelliği de bulunan mandalina, greyfurt, elma, böğürtlen, yaban mersini, dut gibi meyvelerin tüketilmesi yararlıdır.