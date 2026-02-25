Hap içmek çözüm değil! Prof. Dr. Osman Erk'ten Ramazan'da vitamin deposunu fulleyen 5 altın kural
Ramazan’da vitamin ve mineral dengesi büyük önem teşkil ediyor. Prof. Dr. Osman Erk “Dengeli ve işlenmemiş besinler tüketilirse vitamin almaya gerek kalmaz” diyor. Sadece balık tüketimi az olduğundan omega 3 içerek hapları öneriyor...
- İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan ayında vitamin ve mineral dengesinin beslenmeyle sağlanabileceğini belirtti.
- Yüzde 70 bitkisel, yüzde 30 hayvansal besin tüketildiğinde vitamin takviyesine gerek kalmadığı ifade edildi.
- İftarla sahur arasında 2-3 litre sıvı tüketilmesi ve iftar iki bardak su ile açılması önerildi.
- Papatya çayı ve rezene çayının sindirime yardımcı olduğu ve yemekten sonra tüketilmesinin uygun olacağı vurgulandı.
- Ramazan pidesi gibi beyaz undan yapılmış gıdaların glisemik indeksinin yüksek olduğu ve az miktarda yenmesi gerektiği kaydedildi.
Beslenme on bir ayın sultanı Ramazan'da önemli bir rol oynuyor. Çünkü vitamin ve mineral dengesini etkiliyor. Bu nedenle Ramazan'da
vücudumuzun ihtiyaç duyduğu birçok vitamin ve minerali almak gerekiyor. Takvim Gazetesi'nin "Sağlıklı Hayatın Şifreleri"yazı dizisinde, İstanbul Tıp Fakültesi Acil Dahiliye Bölüm Başkanı Prof. Dr. Osman Erk,vitamin kullanımından bitki çaylarına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu.
%70'E %30 KURALI
🔴SAĞLIKLI BESLENME:Çeşitli, dengeli, yeterli, taze, temiz, organik, bütün, işlenmemiş besinler yeterli miktarlarda tüketilirse vitamin ve mineral takviyesine gerek kalmaz.
Bitkisel besinlerden sebzeler, yeşillikler, baklagiller, kuru yemişler ve meyveler hayvansal gıdalardan organik ve taze et,
yumurta, balık ve süt ürünleri yeterli ve dengeli olmalıdır.%70 bitkisel, %30 hayvansal besin ile vitamin almaya gerek yoktur.
🔴PAPATYA VE REZENE ÇAYI:Ramazan ayında sağlığa ve sindirime yararlı olabilecek bitkisel çayların başında papatya çayı ve rezene
gelmektedir. Her iki bitkisel çayda bulunan antioksidan ve uçucu yağ asitleri besinlerin sindirimine yardımcı olur; gaz, şişkinlik, kramp
gibi istenmeyen şikayetlerin ortaya çıkmasını engeller. Yemekten sonra birer poşet papatya çayı ve rezenenin üzerine kaynamış su
dökülerek kapalı bir demlikte 10 dakika bekletildikten sonra içilmeleri uygun olur.
🔴SU DENGESİ:İftarla sahur arasında düzenli ve dengeli bir su tüketimi programı uygulanmalıdır. Önce iki bardak su ile iftar açılmalı, hurma, çorba ve salata ile devam edildikten sonra yemeye bir süre ara verilmelidir.
İftar boyunca bol miktarda su tüketmek sindirim enzimlerinin sulanmasına, işlev görememesine, sindirim bozukluğuna neden olabilir. Su tüketimine yemekten sonra devam edilmesi ve sahura kadar aralıklarla 2-3 litre sıvı tüketilmesi uygun olur.
🔴MEYVE TÜKETİMİ:Ramazanda meyveler mümkünse iftar sonrası tüketilmelidir. En az 3 porsiyon meyve sağlık açısından yararlıdır. Özellikle yağ yakıcı özelliği de bulunan mandalina, greyfurt, elma, böğürtlen, yaban mersini, dut gibi meyvelerin tüketilmesi yararlıdır.
🔴PİDE: Glisemik indeksi ve glisemik yükü yüksek, beyaz undan yapılmış bir besindir. Bu tür gıdalar acıktıran, karbonhidrat dolu gıdalardır. Yendikten 1-2 saat sonra kan şekeri hızla yükselir, insülin salgılanır ve kan şekeri düşer, açlık hissi ortaya çıkar, kişi tekrar yemek yemek zorunda kalır. Az miktarda yenmelidir.
PROF. DR. OSMAN ERK
YARIN: RAMAZAN'DA SPOR