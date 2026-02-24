Kolluk kuvvetleriyle iftar programında Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Süreci ilmek ilmek dokuyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik Personeli ve Güvenlik Korucuları ile iftar programı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan iftar programında Terörsüz Türkiye mesajı!

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...

Türkiye, istikrar adasına dönüşmüştür. Milletimizin dirliği, aynı zamanda milletimizin birliğidir. Ucunda şehadet olsa bile hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan birliğimizi ve dirliğimizi koruyan güvenlik güçlerimizdir. Huzurumuzu kim bozarsa tepelerine bineceğiz. Bukalemun gibi sürekli renk değiştiren omurgasız vatan hainlerine geçit vermeyen güvenlik güçlerimizdir.

DETAYLAR GELECEK...