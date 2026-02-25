Tedesco'dan tandem kararı!
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Kasımpaşa maçında Çağlar Söyüncü’nün sakatlanması, Fenerbahçe savunmasında planları değiştirdi. Domenico Tedesco, rövanşta stoper tandemini Yiğit Efe Demir ve Mert Müldür’den kurmaya hazırlanıyor.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa karşısına çıkan Fenerbahçe, mücadelede Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlıkla savunmada önemli bir kayıp verdi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, stoper hattında yeni bir tercih yapmak zorunda kaldı.
RÖVANŞTA YENİ İKİLİ
Sarı-lacivertli ekipte stoper pozisyonunda görev yapabilecek tek doğal isim olarak Yiğit Efe Demir öne çıkarken, rövanşta partnerinin Mert Müldür olması bekleniyor. Teknik heyetin, Nottingham Forest karşılaşmasında savunma tandemini Yiğit Efe – Mert Müldür ikilisinden oluşturma planı yaptığı öğrenildi.
GUENDOUZI TERCİHİNDEN GERİ ADIM
Kasımpaşa mücadelesinde bu bölgede Mattéo Guendouzi'ye şans veren Tedesco'nun, oyuncunun performansından memnun kalmadığı belirtildi. Daha önce Mourinho döneminde de zaman zaman stoperde görev alan Mert Müldür'ün, kritik rövanşta savunmanın merkezinde forma giymesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de savunma planının netleşmesiyle birlikte gözler, Nottingham Forest ile oynanacak rövanş karşılaşmasına çevrildi.