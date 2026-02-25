Tedesco'dan tandem kararı!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa karşısına çıkan Fenerbahçe, mücadelede Çağlar Söyüncü'nün yaşadığı sakatlıkla savunmada önemli bir kayıp verdi. Bu gelişmenin ardından teknik direktör Domenico Tedesco, stoper hattında yeni bir tercih yapmak zorunda kaldı.

RÖVANŞTA YENİ İKİLİ

Sarı-lacivertli ekipte stoper pozisyonunda görev yapabilecek tek doğal isim olarak Yiğit Efe Demir öne çıkarken, rövanşta partnerinin Mert Müldür olması bekleniyor. Teknik heyetin, Nottingham Forest karşılaşmasında savunma tandemini Yiğit Efe – Mert Müldür ikilisinden oluşturma planı yaptığı öğrenildi.